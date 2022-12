Quatre étudiants de la communauté Kanien'kehá:ka (Mohawk) de Kahnawake ont écrit, chanté, rappé et filmé un vidéoclip qui explore leurs expériences en tant que jeunes autochtones.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Leur école, Howard S. Billings à Châteauguay, a lancé le défi et les jeunes artistes l'ont relevé.

La première mondiale de «They Fly» a eu lieu dans l'auditorium de l'école devant tous les élèves.

«C'était un peu stressant au début», a déclaré la chanteuse et co-scénariste Wahientha Katelyne Cross. «J'ignorais ce que les gens allaient penser de la sortie du clip parce que nous sommes tous au secondaire et que les jeunes sont des jeunes. Je pensais qu'il y aurait beaucoup d'opinions différentes, mais au final, tout va bien, et je me sens bien dans tout ça»

Le clip a des milliers de vues sur YouTube.

 

Les élèves de secondaire 5 ont apporté leurs idées et ont été guidés dans le processus de création.

«Nous avons eu l'occasion de travailler avec le producteur David Hodges et le studio mobile Nwe-Jinan pour créer un vidéoclip autochtone. Nous avons donc sélectionné quatre étudiants qui étaient intéressés et qui avaient des talents créatifs», a mentionné la directrice Lynn L'Esperance-Claude.

La rappeuse et co-scénariste Lola Rosa McQuaid a écrit des paroles sur le fait d'être autochtone et à la peau claire.

«Il n'y a pas beaucoup de représentation d'Autochtones à la peau pâle et aux yeux bleus», a-t-elle déclaré. «Tous les Amérindiens ne se ressemblent pas, et aussi, les Amérindiens mixtes sont toujours des Amérindiens.»

La chanson est destinée à sensibiliser les auditeurs, mais elle semble également avoir inspiré une certaine conscience de soi chez les artistes.

«C'était vraiment libérateur», a déclaré Mercadies Deer. «Cela m'a permis de sortir de ma coquille pour faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant.»

«C'est en dehors de ma zone de confort», a expliqué Phoenix Lahache. «Je pensais que ce serait bien d'avoir ce sentiment.»

Les quatre étudiants se sont assurés de mettre en valeur les commerces et monuments locaux de Kahnawake dans leur vidéo.

«Je voulais sensibiliser davantage les peuples autochtones et leurs communautés», a soutenu Lahache. «C'est la seule raison pour laquelle j'ai fait ça.»

«J'ai aimé collaborer avec différentes personnes, et j'aime comprendre les idées et me concentrer sur ce qu'elles ressentent et sur ce que nous ressentons et comment les rassembler pour créer quelque chose de beau comme nous venons de le faire», a dit Katelyne Cross.

Le processus de création de vidéoclips leur a permis de trouver leur voix à travers une conversation sur l'identité et de s'exprimer à travers la création de chansons.

«J'ai appris sur moi-même», a déclaré Deer. «Comme si je suis déterminé, je peux faire quelque chose même si j'ai peur au début, et juste en général, si vous êtes suffisamment déterminé, vous pouvez tout faire.»

«J'en suis super fière», a déclaré Lola Rosa McQuaid. «J'étais super nerveuse en le créant, mais j'en suis super contente maintenant.»