Les défenseurs des droits des animaux critiquent une nouvelle politique de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) qui interdira l'importation de chiens de plus de 100 pays.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

L'agence a annoncé qu'elle interdirait l'entrée de chiens commerciaux en provenance de pays qu'elle considère à haut risque de rage canine à partir du 28 septembre, qui est la Journée mondiale de la rage. L'agence affirme que l'interdiction est nécessaire pour réduire le risque d'entrée de la rage canine au Canada et définit les «chiens commerciaux» comme des chiens destinés à la revente, à l'adoption, à la famille d'accueil, à la reproduction, à l'exposition ou à l'exposition, à la recherche et à d'autres fins.

«Le Canada ne compte actuellement aucun cas actif de rage canine, une souche différente de la rage que l'on trouve généralement chez les animaux sauvages. Cependant, en 2021, des chiens ont été importés au Canada avec cette maladie», a expliqué l'agence dans un avis publié le 28 juin. «L'importation d'un seul chien enragé pourrait entraîner sa transmission aux humains, aux animaux domestiques et à la faune.»

«Le Canada ne compte actuellement aucun cas actif de rage canine, une souche différente de la rage que l'on trouve généralement chez les animaux sauvages. Cependant, en 2021, des chiens ont été importés au Canada avec cette maladie», a expliqué l'agence dans un avis publié le 28 juin. «L'importation d'un seul chien enragé pourrait entraîner sa transmission aux humains, aux animaux domestiques et à la faune.»

Les pays désignés par l'ACIA comme étant à haut risque comprennent l'Ukraine et l'Afghanistan, qui ont été durement touchés par les guerres; et aux Philippines et en Chine, où les chiens risquent d'être vendus dans le commerce de la viande.

Réactions

Animal Justice, un groupe canadien de protection des animaux, soutient que l'interdiction empêchera le sauvetage de chiens vulnérables dans ces pays par des organisations et des individus au Canada.

«De nombreux Canadiens sont impatients d'adopter des chiens, mais cette interdiction générale condamnera des milliers de chiens à languir dans les rues ou à être tués dans des refuges surpeuplés au lieu de trouver des foyers aimants au Canada», a déclaré Camille Labchuk, directrice générale d'Animal Justice, dans un communiqué de presse.

Le groupe a lancé une pétition demandant à l'ACIA de créer une exemption pour les sauvetages d'animaux et les efforts humanitaires qui permettrait aux animaux adoptables d'entrer au Canada. Les Centers for Disease Control des États-Unis ont ajouté une exemption similaire à leur propre politique d'importation de chiens en juin et accueillent désormais les chiens des pays à haut risque tant qu'ils répondent à certains critères de vaccination et de quarantaine.

Dans sa pétition, Animal Justice allègue que l'ACIA n'a pas consulté les agences canadiennes de sauvetage de chiens avant d'annoncer l'interdiction, et affirme que certains de ces groupes risquent de fermer s'ils ne peuvent plus faciliter les sauvetages internationaux.

L'un de ces groupes, Save a Friend, travaille avec une organisation en Colombie pour financer les soins médicaux et trouver des foyers pour les chiens sauvés de la rue et des refuges pour animaux de compagnie. Il dépend des frais d'adoption et des dons pour fonctionner.

«Il est choquant que l'ACIA n'ait pas consulté la communauté des sauveteurs de chiens avant de mettre en œuvre cette interdiction radicale, qui pourrait forcer de nombreuses organisations à fermer», a déclaré Roxanne Yanofsky, directrice de l'organisation, dans un communiqué de presse. «La pandémie de COVID-19 a exacerbé une situation déjà désastreuse en Colombie pour les animaux, et si cette politique n'est pas modifiée, les chiens souffriront et mourront en plus grand nombre.»

CTV News a contacté l'ACIA pour obtenir des commentaires, mais n'avait pas reçu de réponse au moment de la publication.

