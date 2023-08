L'Inde est entrée dans l'histoire mercredi en devenant le premier pays au monde à poser son engin spatial près du pôle sud de la Lune, un territoire inexploré qui pourrait renfermer d'importantes réserves d'eau gelée selon les scientifiques, et le quatrième pays à réussir un atterrissage sur la lune.

Par Ashok Sharma et Krutiki Pathi, AP.

Un atterrisseur avec un «rover» à l'intérieur s'est posé à la surface lunaire à 6h04 heure locale, déclenchant des acclamations et des applaudissements parmi les scientifiques spatiaux qui observaient dans la ville indienne du sud, Bengaluru. Après une tentative infructueuse en 2019, l'Inde rejoint désormais les États-Unis, l'Union soviétique et la Chine en atteignant cette étape importante.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a suivi l'atterrissage historique depuis l'Afrique du Sud, où il participe au sommet des nations BRICS. «L'Inde est maintenant sur la lune. L'Inde a atteint le pôle sud de la lune - aucun autre pays n'a réalisé cela. Nous sommes témoins de l'histoire», a déclaré Modi en agitant le drapeau tricolore indien.

L'alunissage réussi de l'Inde survient quelques jours seulement après que Luna-25 de la Russie, qui visait la même région lunaire, ait basculé dans une orbite incontrôlée et se soit écrasée. Cela aurait été le premier atterrissage lunaire russe réussi après une interruption de 47 ans. Le chef de la corporation spatiale d'État russe, Roscosmos, a attribué l'échec au manque d'expertise dû à la longue pause dans la recherche lunaire qui a suivi la dernière mission soviétique sur la lune en 1976.

Excités et anxieux, les gens partout en Inde, pays abritant la plus grande population mondiale, se sont rassemblés autour des télévisions dans les bureaux, les magasins, les restaurants et les foyers. Des milliers de personnes ont prié mardi pour le succès de la mission en allumant des lampes à huile sur les rives des rivières, dans les temples et les lieux religieux, y compris dans la ville sainte de Varanasi, dans le nord de l'Inde.

La Chandrayaan-3 de l'Inde — «engin lunaire» en sanskrit — a décollé d'une rampe de lancement à Sriharikota, dans le sud de l'Inde, le 14 juillet.

«La quête de l'Inde pour l'exploration spatiale atteint un jalon remarquable avec la mission imminente Chandrayaan-3, qui vise à réaliser un atterrissage en douceur à la surface lunaire. Cette réalisation marque une étape significative pour la science, l'ingénierie, la technologie et l'industrie indiennes, symbolisant les progrès de notre nation dans l'exploration spatiale», a déclaré l'Organisation indienne de recherche spatiale dans un communiqué publié plus tôt mercredi.

L'organisation a déclaré qu'un atterrissage réussi de Chandrayaan-3 serait monumental pour susciter la curiosité et enflammer la passion de l'exploration parmi les jeunes. «Cela génère un profond sentiment de fierté et d'unité alors que nous célébrons collectivement le savoir-faire de la science et de la technologie indiennes. Cela contribuera à favoriser un environnement d'interrogation scientifique et d'innovation», a déclaré l'organisation.

De nombreux pays et entreprises privées s'intéressent à la région du pôle sud car les cratères en permanence dans l'ombre pourraient contenir de l'eau gelée pouvant aider les futures missions d'astronautes.

Le module d'atterrissage et le rover à six roues de Chandrayaan-3 sont configurés avec des charges utiles qui fourniraient des données à la communauté scientifique sur les propriétés du sol lunaire et des roches, y compris les compositions chimiques et élémentaires.

La précédente tentative de l'Inde de faire atterrir un engin spatial robotique près du pôle sud peu exploré de la lune s'est soldée par un échec en 2019. Il est entré en orbite lunaire mais a perdu le contact avec son atterrisseur, qui s'est écrasé lors de sa descente finale pour déployer un rover afin de rechercher des signes d'eau. Selon un rapport d'analyse des échecs soumis à l'ISRO, l'accident a été causé par un bogue logiciel.

La mission de 140 millions de dollars en 2019 avait pour objectif d'étudier les cratères lunaires en permanence dans l'ombre, supposés contenir des dépôts d'eau et confirmés par la mission de l'orbiteur Chandrayaan-1 de l'Inde en 2008.

Avec l'Inde, puissance nucléaire, ayant émergé en tant que cinquième économie mondiale l'année dernière, le gouvernement nationaliste de Modi est désireux de mettre en avant la montée en puissance de l'Inde en tant que pôle technologique et spatial. Une mission lunaire réussie s'aligne avec l'image que Modi projette d'une Inde ascendante affirmant sa place parmi l'élite mondiale, et contribuerait à renforcer sa popularité avant une élection générale cruciale l'année prochaine.

L'anticipation d'un atterrissage réussi a augmenté suite à l'échec de la tentative russe et alors que la rivalité régionale de l'Inde, la Chine, atteint de nouveaux jalons dans l'espace. En mai, la Chine a envoyé un équipage de trois personnes vers sa station spatiale en orbite et espère envoyer des astronautes sur la lune d'ici la fin de la décennie. Les relations entre l'Inde et la Chine ont fortement chuté depuis les affrontements meurtriers à leur frontière en 2020.

De nombreux pays et entreprises privées rivalisent pour réussir à faire atterrir un engin spatial à la surface lunaire. En avril, le vaisseau spatial d'une entreprise japonaise s'est apparemment écrasé en tentant d'atterrir sur la lune. Une organisation à but non lucratif israélienne a tenté de réaliser un exploit similaire en 2019, mais son engin spatial a été détruit à l'impact.

Le Japon prévoit de lancer un atterrisseur lunaire vers la lune ce week-end dans le cadre d'une mission de télescope à rayons X, et deux entreprises américaines rivalisent également pour mettre des atterrisseurs sur la lune d'ici la fin de l'année, l'une d'entre elles visant le pôle sud. Dans les années à venir, la NASA prévoit d'envoyer des astronautes au pôle sud lunaire, en tirant parti de l'eau gelée dans les cratères.