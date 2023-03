Après que sept hindous ont été tués début janvier lors de deux attaques consécutives dans le village de Dhangri, situé dans le territoire contesté du Cachemire, un ancien soldat de l’armée indienne, Satish Kumar, a décrit son paisible village montagneux comme une «demeure de la peur».

Quelques jours après les violences meurtrières dans le village du district frontalier de Rajauri, où les maisons sont séparées par des champs de maïs et de moutarde, des centaines d’habitants ont organisé des manifestations pour exprimer leur colère dans la région de Jammu, dominée par les hindous. En réponse, les autorités indiennes ont relancé une milice parrainée par le gouvernement et ont commencé à réarmer et à former des milliers de villageois, dont des adolescents.

M. Kumar a été parmi les premiers à rejoindre la milice dans le cadre de la nouvelle campagne et les autorités l’ont armé d’un fusil semi-automatique et de 100 balles.

«Je me sens à nouveau comme un soldat», a témoigné M. Kumar, 40 ans, qui tient une épicerie depuis sa retraite de l’armée indienne en 2018.

La milice, officiellement appelée «Village Defense Group» (Groupe de défense du village), a été initialement formée dans les années 1990 comme première ligne de défense contre les insurgés anti-Inde dans les villages isolés de l’Himalaya que les forces gouvernementales ne pouvaient pas atteindre rapidement.

Alors que l’insurrection diminuait dans leurs zones opérationnelles et que certains membres de la milice gagnaient en notoriété pour leur brutalité et leurs violations des droits, suscitant de sévères critiques de la part des groupes de défense des droits humains, la milice a été en grande partie dissoute.

Mais les violences de janvier ont réveillé des souvenirs désagréables d’attaques passées à Rajauri, qui se trouve près de la ligne de contrôle hautement militarisée qui divise le Cachemire entre l’Inde et le Pakistan et où les combats entre soldats indiens et rebelles ne sont pas rares.

Brandissant son arme à l’intérieur de sa maison en béton d’un étage par une journée nuageuse de février, M. Kumar a justifié sa décision de rejoindre la milice comme le «seul moyen de combattre la peur et de protéger (ma) famille des terroristes».

«Je suis une personne entraînée et j’ai lutté contre des terroristes. Mais à quoi sert l’entraînement (militaire) si vous n’avez pas d’arme? a souligné M. Kumar. Croyez-moi, je me sentais presque incapable à cause de la peur.»

Sept morts

Le 1er janvier, deux hommes armés ont tué quatre villageois, dont un père et son fils, et en ont blessé au moins cinq autres. Le lendemain, une explosion à l’extérieur de l’une des maisons a tué deux enfants et blessé au moins 10 autres. On ne sait toujours pas si l’explosif a été laissé par les assaillants. Une semaine plus tard, l’un des blessés est décédé dans un hôpital, portant le nombre total de morts à sept.

«Il y avait un carnage dans notre village et les hindous étaient attaqués», a dit M. Kumar.

La police a mis en cause des militants luttant contre la domination indienne depuis des décennies au Cachemire, le territoire himalayen étant revendiqué par l’Inde et le Pakistan dans son intégralité. Cependant, deux mois plus tard, ils n’ont pas encore annoncé d’avancée ni nommé de suspects, exacerbant la peur et la colère des habitants du village d’environ 5000 résidents où les hindous représentent environ 70 % de la population, le reste étant des musulmans.

La politique de réarmement des civils intervient après que l’Inde a dépouillé le Cachemire de sa semi-autonomie et a pris le contrôle direct du territoire au milieu d’un blocage de la sécurité et des communications de plusieurs mois en 2019. Depuis, la situation au Cachemire est restée tendue, les autorités ayant également mis en place une multitude de nouvelles lois qui pourraient changer la démographie de la région, selon des critiques et de nombreux Cachemiris.

Dans les efforts de New Delhi pour façonner ce qu’elle appelle le «Naya Kashmir» ou un «nouveau Cachemire», les résidents du territoire ont été largement réduits au silence, leurs libertés civiles étant restreintes, l’Inde n’ayant montré aucune tolérance pour toute forme de dissidence.

Ainsi, lorsque les violences de Dhangri se sont produites, le gouvernement indien n’a pas tardé à réarmer la milice civile même s’il avait annoncé son rétablissement en août de l’année dernière.

Les responsables ont déclaré qu’ils avaient depuis armé et fourni une formation à plus de 100 autres hommes hindous à Dhangri, tout en levant l’interdiction des licences d’armes à feu dans le Rajauri déjà militarisé. Le village comptait déjà plus de 70 anciens miliciens, dont certains possèdent encore les fusils Lee-Enfield de l’époque coloniale britannique qui leur ont été attribués il y a plus de dix ans.

Pour la première fois, la milice a également été incitée financièrement par le gouvernement, qui a déclaré que chaque membre recevrait 4000 roupies indiennes (65 $) par mois.

Une décision controversée

Pourtant, la décision de revitaliser le groupe de défense du village n’est pas sans controverse.

Certains experts en sécurité et en politique affirment que la politique pourrait militariser les divisions dans l’arrière-pays instable de Jammu où les conflits communautaires ont toujours existé.

Dans le passé, plus de 200 affaires de police, y compris des accusations de viol, de meurtre et d’émeute, ont été enregistrées contre certains des dizaines de milliers de miliciens dans la région de Jammu, selon les données du gouvernement.

«La prolifération des armes légères est dangereuse pour toute société et lorsqu’un État le fait, c’est un aveu tacite d’échec à sécuriser une société», a expliqué un analyste politique, Zafar Choudhary.

L’Inde a une longue histoire d’armement des civils dans ses efforts de contre-insurrection et les miliciens civils ont d’abord été utilisés pour combattre les séparatistes dans les États du nord-est de l’Inde. En 2005, le gouvernement fédéral indien a fondé une milice locale, la Salwa Judum, pour combattre les rebelles maoïstes dans l’État central du Chhattisgarh. Il a été accusé par des groupes de défense des droits d’avoir commis des atrocités généralisées et a été dissous en 2011.

Au Cachemire, les groupes de défense civile ont été armés près de six ans après le début de l’insurrection meurtrière contre la domination indienne.

S.P. Vaid était un jeune officier en 1995 lorsqu’il a supervisé la création de la première unité de la milice après que deux hommes hindous ont été tués lors d’une attaque dans un village vallonné isolé de la région de Jammu. M. Vaid, qui a récemment pris sa retraite en tant que haut officier de police du Cachemire sous contrôle indien, a déclaré quelques heures après que son équipe a atteint le village que les habitants ont exigé des armes pour leur protection.

«Je n’avais pas de consigne du gouvernement à ce sujet, mais j’ai immédiatement demandé la permission au siège de fournir aux villageois 10 armes à feu, a-t-il rappelé. C’est comme ça que ça a commencé.»

Le gouvernement indien a officiellement mis en place une politique d’armement des villageois quelques mois plus tard.

Les responsables de la sécurité affirment que l’armement des civils a dissuadé les activités militantes et a aidé à arrêter l’émigration des hindous des régions éloignées, contrairement à la vallée du Cachemire où un an après le déclenchement de la rébellion armée, la plupart des hindous locaux ont fui vers Jammu.

Kuldeep Khoda, un autre ancien haut officier de police de la région crédité pour la mise en œuvre de la politique, a affirmé que les résultats «nous ont surpris».

«C’était une expérience mais cela a fonctionné», a rapporté M. Khoda à son domicile de la ville de Jammu.

Pour son travail sur les groupes de défense civile, la police de la région a reçu un prix de l’Association internationale des chefs de police, un groupe de police influent basé aux États-Unis, a dit M. Khoda.

La milice, a-t-il dit, «a joué un rôle central dans la défaite des plans pakistanais visant à attiser les tensions communautaires».

Mais M. Choudhary, l’analyste politique, a déclaré que «les civils ne sont pas armés dans une démocratie fonctionnelle».

Les musulmans mis de côté

Les divisions apparaissent déjà nettes à Dhangri.

Les résidents musulmans du village disent que la peur et le chagrin les lient à leurs voisins hindous, mais leur demande de rejoindre la milice a été refusée.

Mohammed Mushtaq est un ancien soldat paramilitaire qui vit près de la maison où des hommes armés ont tiré pour la première fois le 1er janvier.

«Nous vivons ensemble depuis des générations et avons un système social similaire. Mais nous avons été pointés du doigt», a-t-il témoigné. M. Mushtaq et deux autres voisins musulmans, également d’anciens soldats, ont demandé aux autorités des armes dans le cadre de cette politique, mais cela a été refusé, a-t-il déclaré.

Alors que M. Mushtaq parlait assis devant sa maison, les sons des hymnes religieux et des chants dévotionnels flottaient des haut-parleurs d’un temple hindou au sommet d’une colline. Les chants étaient entrecoupés de gazouillis d’oiseaux et de sifflements occasionnels d’autocuiseurs dans certaines cuisines de village.

Quelques instants plus tard, un muezzin a appelé les musulmans aux prières du début d’après-midi.

M. Kumar, l’ancien soldat et membre de la milice, a déclaré que la décision de ne pas intégrer ses voisins musulmans dans la milice était «arbitraire», car «nous ne savons toujours pas qui a perpétré le massacre» à Dhangri.

Pendant ce temps, des centaines d’anciens miliciens des hameaux reculés de Rajauri huilent à nouveau leurs armes.

«Nous avions enfermé nos armes et pensions que nous n’en aurions jamais besoin», a déclaré Usha Raina, âgée de 38 ans, membre de la milice depuis 2015 avec plus de deux douzaines d’autres villageois du hameau voisin de Kalal Khas.

«L’incident (à Dhangri) nous a tous effrayés et les armes sont de retour dans nos salons», a-t-elle déclaré.