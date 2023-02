Une étude de HelloSafe — une plateforme spécialisée dans la comparaison de produits financiers et offrant des sujets liés à la consommation et aux finances — démontre que l'industrie du streaming vidéo a littéralement explosé ces dernières années dans le monde entier, et particulièrement au Canada.



Les données offertes par la plateforme — données fournies par des partenaires d'affaires, de même que des sources telles que JustWatch et l'Université de Laval — indiquent que les revenus de l'industrie du streaming vidéo ont augmenté de 266 % au Canada entre 2017 et 2022, passant ainsi de 0,7 milliard de dollars à 2,53 milliards de dollars en 2022.

Le groupe d'HelloSafe évalue que le chiffre d'affaires de l'industrie du streaming devrait d'ailleurs dépasser les 5 milliards de dollars en 2027.

Portrait au Québec

Les chiffres publiés dans le cadre de l'enquête sur le streaming mettent en lumière — de manière très claire — que les plateformes de streaming sont en train de prendre le pas sur les chaînes de télévision classiques.

«Ces dernières années au Québec, le changement de services d'abonnement à la télévision payante vers des abonnements à des plateformes de streaming constitue une tendance lourde de la consommation de contenus audiovisuels», peut-on lire dans le résumé de l'étude d'HelloSafe.

De fait, 2021 marque la première année où le pourcentage d'abonnés à des plateformes de streaming dépasse celui des abonnés à la télévision payante : 71 % contre 66%.

«Il s'agit d'un renversement de tendance complet, car 4 ans plus tôt, en 2018, 79 % des Québécois étaient encore abonnés à la télévision payante, contre seulement 51 % à des plateformes de streaming», souligne HelloSafe.

Ainsi, au Québec, les gens sont abonnés en moyenne à 1,5 plateforme de VOD par personne en 2021 — c'est-à-dire que de nombreuses personnes cumulent plusieurs abonnements. Parmi ces dernières, Netflix reste de loin la plus populaire, avec 57 % des Québécois qui possèdent un compte, devant Amazon Prime Video (29 %) et Disney (18 %).

Palmarès des plateformes au Canada

Il y a bien évidemment différents acteurs du streaming déjà bien présents au Canada depuis maintenant quelques années, mais quelles sont les plateformes les plus importantes dans le pays?

En date du deuxième trimestre 2022, Netflix détient les plus grosses parts de marché (25%), suivi de près par Prime Video (20%) et Disney+ (19%), selon les données d'HelloSafe.

«À eux trois, ils représentent 64% du marché du streaming au Canada.»