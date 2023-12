Le ralentissement constant de l'inflation aux États-Unis cette année s'est probablement poursuivi en novembre, même si les dernières données pourraient également indiquer une hausse constante des prix dans certains secteurs de l'économie.

Le rapport sur l'inflation publié mardi par le ministère du Travail devrait montrer que les entreprises ont maintenu les prix globalement inchangés pour un deuxième mois consécutif.

La baisse des prix de l’essence, en particulier, aurait compensé la hausse des prix des denrées alimentaires d’octobre à novembre. Et par rapport à l'année précédente, l'inflation devrait ralentir à 3,1 %, contre 3,2 % en octobre, selon une enquête menée auprès des économistes par FactSet.

Mais une catégorie étroitement surveillée appelée «prix de base», qui exclut les coûts volatils des aliments et de l'énergie, devrait augmenter de 0,3 % d'octobre à novembre – un rythme mensuel qui dépasse de loin l'objectif d'inflation annuel de 2 % de la Réserve fédérale. Sur une base annuelle, les prix de base devraient augmenter de 4 %, comme en octobre.

La banque centrale des États-Unis considère que les prix sous-jacents constituent un meilleur indicateur de l’évolution probable de l’inflation. Les analystes estiment que la hausse des prix des chambres d'hôtel, des billets d'avion et éventuellement des voitures d'occasion pourrait avoir fait accélérer les prix de base en novembre.

Les prix du gaz, en revanche, ont chuté depuis septembre, ayant atteint une moyenne nationale d'environ 3,35 $ le gallon à la mi-novembre, contre un sommet de 5 $ il y a environ un an et demi, selon l'Association américaine des automobilistes. Depuis, la moyenne nationale a encore baissé et a atteint 3,15 $ le gallon lundi.

L’inflation des épiceries s’est révélée particulièrement persistante et pèse sur les finances de nombreux ménages. Les prix des denrées alimentaires restent environ 25 % plus élevés qu’il y a deux ans.

Si les prix de base augmentaient de 4% en novembre par rapport à l'année précédente pour le deuxième mois consécutif, cela conforterait la décision attendue mercredi de la Réserve fédérale de maintenir son taux d'intérêt de référence inchangé pour la troisième fois consécutive. Le président Jerome Powell et d'autres responsables de la Réserve fédérale se sont félicités de la baisse constante de l'inflation, passant de 9,1 % en juin 2022 à 3,2 % en octobre. Ils ont toutefois averti que le rythme des hausses de prix est encore trop élevé pour que la banque centrale américaine baisse la garde.

En conséquence, même si la banque centrale cesse de relever ses taux, elle devrait maintenir son taux de référence, qui affecte de nombreux prêts à la consommation et aux entreprises, à un sommet pendant au moins plusieurs mois encore.

La Réserve fédérale a relevé son taux directeur à court terme à 11 reprises à partir de mars 2022, à 5,4 %, son niveau le plus élevé depuis 22 ans. Son objectif a été d’augmenter le coût des prêts hypothécaires, des prêts automobiles, des emprunts commerciaux et d’autres crédits afin de ralentir suffisamment les dépenses pour freiner davantage l’inflation.

L’inflation a diminué cette année beaucoup plus rapidement que ne l’avaient prévu les économistes et les responsables de la Réserve fédérale.