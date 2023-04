L'inflation des produits alimentaires a continué de dépasser l'inflation globale en mars, mais des experts estiment qu'une nouvelle baisse d'une année à l'autre est un signe encourageant pour les consommateurs qui espèrent un répit à l'épicerie.

Selon le dernier rapport sur l'indice des prix à la consommation de Statistique Canada, le prix des produits alimentaires a augmenté de 9,7% le mois dernier par rapport à la même période l'an dernier, ce qui représentait une baisse par rapport à l'augmentation de 10,6% enregistrée en février.

Selon l'agence fédérale, ce ralentissement était alimenté par les prix des fruits, qui ont progressé de 7,1% en mars sur un an après avoir grimpé de 10,5% en février, ainsi que par ceux des légumes, dont la croissance annuelle était de 13,4% en février et est passée à 10,8% le mois dernier.

«Je pense qu'il y a de vraies raisons d'être optimiste et qu'au cours de l'été, nous pourrions assister à un soulagement soutenu», a affirmé l'économiste Mike von Massow, du Collège d'agriculture de l'Ontario de l'Université de Guelph.

M. von Massow a souligné que les consommateurs devraient s'attendre à des baisses de prix «progressives» «assez rapidement», notant que les prix de la volaille, du jambon et du bacon avaient également baissé en mars.

Alors que l'inflation des aliments diminue depuis le début de l'année, des experts ont rappelé que cela ne signifiait pas que les prix baissent, mais bien que leur croissance est moins rapide.

En outre, cette inflation alimentaire de 8,9 % reste plus de deux fois plus élevée que l'inflation annuelle d'ensemble, qui s'est établie à 4,3% en mars, après avoir été de 5,2% en février.

Les produits alimentaires achetés au restaurant ont augmenté de 7,2% en mars par rapport à l'année dernière, contre 7,7% en février.

Simon Somogyi, titulaire de la chaire Arrell en commerce alimentaire à l'Université de Guelph, a souligné que les coûts des produits de boulangerie et des produits laitiers avaient augmenté en mars, malgré l'allégement des prix pour d'autres produits.

Selon M. Somogyi, il était courant, avant la pandémie, que l'inflation des produits alimentaires soit supérieure d'environ deux points de pourcentage à l'inflation d'ensemble, mais les prix des produits alimentaires ont été plus sensibles à d'autres changements au cours des derniers mois.

«Nous constatons que le conflit ukrainien a de nombreuses répercussions, en particulier sur les prix des céréales, et que le dollar canadien est un peu plus faible, et les prix des carburants, un peu plus élevés», a-t-il affirmé.

«Les prix des denrées alimentaires au Canada commencent à s'améliorer par rapport à ce que nous avons vu au cours des 18 derniers mois. Il faudra un certain temps pour que l'impact de ces prix se fasse sentir dans les épiceries.»