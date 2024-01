L'inflation a monté à 3,4% sur une base annuelle en décembre pour finir l'année 2023, a annoncé Statistique Canada mardi, jour où l'agence publie son rapport Indice de prix à la consommation: revue annuelle 2023.

En novembre 2023, le taux d'inflation était situé à 3,1% au Canada sur une base annuelle.

Le taux d'inflation de décembre 2023 au Canada est le même que celui qui a été enregistré sur une base annuelle aux États-Unis.

Le prix de l’essence est partiellement en cause dans cette hausse légère de l’indice des prix à la consommation (IPC), rapporte Statistique Canada, car bien que les prix ont reculé pour un quatrième mois consécutif, leur progression sur un an est de 1,4%.

L'augmentation des tarifs aériens a été notoire, ayant bondi de 31,1 % d'un mois à l'autre en décembre. Les prix du mazout et des véhicules automobiles ont aussi contribué à la progression.



La pression toujours forte à l'épicerie et pour se loger

En excluant les prix de l’essence, l’IPC global a crû de 3,5% d’une année à l’autre en décembre, mais c’est là une baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport à la progression de 3,6% rapportée par Statistique Canada en novembre.

Le coût de l'épicerie a augmenté de 4,7% d'une année à l'autre, ce qui reste stable depuis un mois. Et à l’heure où les propriétaires québécois commencent à envoyer leurs avis de renouvellement de bail, les locataires continuent d’avoir la vie dure. Les loyers ont augmenté de 6,8% au Québec d’une année à l’autre en décembre. C’est presque autant qu’en Ontario (+6,9%), mais moins qu’en Colombie-Britannique (+8,6%).

Selon Statistique Canada, la baisse des prix des voyages organisés a atténué la croissance de l'IPC dans son ensemble.

Le taux d’inflation a gravité entre 5% et un peu plus de 8% entre janvier 2022 et février 2023, avant de redescendre progressivement à des niveaux avoisinant les 3% à 4% à partir du printemps dernier.

Source: Statistique Canada

Pour contrôler la hausse du coût de la vie, la Banque du Canada a mené une longue série de hausses du taux directeur qui s'est terminée en juillet dernier, quand elle l'a maintenu à 5%. Cette pause a été motivée par les preuves de plus en plus nombreuses que la hausse des taux d'intérêt ralentit à la fois l'économie et l'inflation.

Les économistes s'attendent à ce que la Banque du Canada commence à diminuer son taux directeur lorsqu'elle sera assez sure de voir l'inflation reculer vers la cible de 2%.

Avec de l'information de La Presse canadienne.