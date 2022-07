Les entreprises et les consommateurs du Canada s'attendent à voir l'inflation continuer sa progression, révèlent deux nouveaux rapports de la Banque du Canada.

L'enquête de la banque centrale sur les perspectives des entreprises a montré que les attentes des sociétés en matière d'inflation à court terme avaient augmenté et que les entreprises s'attendaient également à ce que l'inflation soit élevée plus longtemps que lors de l'enquête précédente.

Selon le rapport, les entreprises prévoient que les salaires et les prix augmenteront à un rythme plus rapide, mais les attentes à plus long terme en matière d'inflation par les entreprises restent stables, entre 2% et 3%.

L'enquête sur les perspectives suggère également que les entreprises s'attendent à une forte croissance des ventes, mais quelque peu plus lente.

Pendant ce temps, l'enquête canadienne de la banque sur les attentes des consommateurs suggère que ces derniers tablent également sur une plus forte inflation, et leurs inquiétudes tournent surtout autour des prix des aliments, de l'essence et des loyers.

Statistique Canada a indiqué le mois dernier que l'inflation annuelle s'était établie à 7,7 % en mai, son plus haut niveau depuis 1983.