Le directeur parlementaire du budget (DPB) prévoit que l'inflation reviendra à l'objectif de 2% de la Banque du Canada d'ici la fin de l'année et que le déficit fédéral augmentera dans un contexte de ralentissement économique.

Les dernières perspectives économiques et financières de l'organisme de surveillance budgétaire surviennent alors que le gouvernement fédéral se prépare à présenter son budget du printemps et que les Canadiens attendent avec impatience que la banque centrale commence à baisser les taux d'intérêt.

À VOIR | Les restos communautaires, une carte cachée en période d’inflation



Le rapport prévoit que la première baisse des taux interviendra en avril, un peu plus tôt que prévu par les marchés financiers.



La Banque du Canada doit faire une annonce sur ses taux d'intérêt mercredi et devrait, de l'avis de beaucoup, maintenir son taux directeur à 5%.

Les taux d'intérêt élevés ont pesé sur l'économie canadienne alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses et que les entreprises voient leurs ventes ralentir.

Statistique Canada a rapporté la semaine dernière que l'économie avait enregistré une croissance annualisée de 1% au quatrième trimestre. Cette croissance était en grande partie due à une augmentation des exportations, soutenue par de fortes tendances en matière de dépenses aux États-Unis.

Le DPB affirme que l'économie devrait croître d'un modeste 0,8% cette année, soit un peu moins que la prévision de 1% de la Banque du Canada.

La faible croissance économique devrait également peser sur les coffres du gouvernement.

Le DPB prévoit également que le déficit fédéral augmentera pour atteindre 46,8 milliards $ pour l'exercice en cours, à condition qu'aucune nouvelle mesure ne soit introduite et que les mesures temporaires existantes expirent comme prévu.

Cela dépasserait les prévisions du gouvernement pour l'automne, qui étaient de 40 milliards $.

Le rapport prévient que si la Banque du Canada maintient les taux d'intérêt plus élevés que prévu plus longtemps que prévu, le déficit pourrait être encore plus important et l'économie plus faible.

Ottawa confronté à d’importantes pressions budgétaires

La ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, a annoncé lundi qu'elle présenterait le budget, qui fera le point sur l'état des finances fédérales, le 16 avril.

Le budget sera probablement un exercice difficile pour les libéraux.

Le gouvernement est confronté à d’importantes pressions budgétaires qu’il devra équilibrer avec l'appétit pour davantage d’actions en matière de logement.

Le budget est aussi l'occasion pour les libéraux de tenter de reconquérir les Canadiens qui ont apporté leur appui aux conservateurs.

La ministre des Finances a récemment réitéré son engagement envers les nouveaux garde-fous fiscaux introduits à l’automne pour limiter les déficits.

«Pour notre gouvernement, il est très, très important d'investir dans le Canada et les Canadiens... et de le faire d'une manière financièrement responsable», a déclaré Mme Freeland aux journalistes avant le dépôt de la loi sur l'assurance-médicaments, la semaine dernière.

«Dans l'énoncé économique de l'automne, nous avons défini certaines orientations budgétaires, et nous les respecterons.»

Le gouvernement fédéral a promis à l'automne que le déficit de l'exercice en cours ne dépasserait pas ses prévisions de 40 milliards $.

Selon le ministère des Finances, le déficit fédéral pour l'exercice en cours s'élevait à 23,6 milliards $ à la fin décembre.

Le gouvernement cherche également à réduire le ratio dette/PIB en 2024-2025 par rapport aux projections de l’énoncé économique de l’automne, et à maintenir les déficits en dessous de 1% du PIB à partir de 2026-2027.