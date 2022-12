L’inflation d’une année à l’autre est demeurée pratiquement constante au mois de novembre au Canada, s’élevant à 6,8 %, mais les prix des produits d’épicerie ont augmenté à un rythme légèrement plus rapide.

Dans sa plus récente mise à jour de l’Indice des prix à la consommation (IPC), publiée mercredi, Statistique Canada explique que le ralentissement de la croissance des prix de l’essence et des meubles a été partiellement contrebalancé par une croissance plus rapide des coûts de l’intérêt hypothécaire et des produits d’épicerie.

Statistique Canada indique que les prix des aliments achetés en magasin ont augmenté de 11,4 % d’une année à l’autre en novembre, après avoir augmenté de 11,0 % en octobre.

Cette hausse du prix des aliments a pu se faire ressentir avec une accélération de la croissance des prix des boissons non alcoolisées (+19,4 et de la viande (+6,2 %), entre autres.

Si les prix des aliments poursuivent leur tendance à la hausse, les Canadiens ont pu profiter en novembre d’un léger répit à la pompe, où les prix de l’essence ont diminué de 3,6 % en novembre, sur une base mensuelle, après avoir augmenté de 9,2 % en octobre.

Selon Statistique Canada, cette baisse des prix est majoritairement due à la réouverture de raffineries dans l’ouest des États-Unis. D’une année à l’autre, les prix de l’essence ont tout de même augmenté de 13,7 % en novembre.

Lorsque l’on exclut les aliments et l’énergie, les prix ont augmenté de 5,4 % d’une année à l’autre en novembre, après avoir progressé de 5,3 % en octobre.

Au Québec, l’inflation s’est placée exactement au même niveau que la moyenne nationale en novembre, soit à 6,8 %. L’inflation a atteint 6,6 % à Québec et 7,1 % à Montréal.

L’inflation avait affiché une hausse de 6,9 % en octobre et en septembre au Canada, après avoir atteint un sommet à 8,1 % en juillet.

Bien que l’inflation demeure bien au-dessus de la cible de 2 % de la Banque du Canada, les économistes ont été encouragés par un ralentissement de la croissance des prix au cours des derniers mois.

Les économistes s’attendent à ce que les Canadiens, confrontés à des frais de logement plus élevés en raison des taux d’intérêt, réduisent leurs autres dépenses. Ce processus devrait ralentir l’inflation.

Après avoir augmenté son taux directeur pour une septième fois de suite au début du mois, la banque centrale a signalé qu’elle pourrait cesser d’augmenter les taux d’intérêt. C’est pourquoi elle avait l’intention de porter une attention particulière au dernier rapport sur l’indice des prix à la consommation.