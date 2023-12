Un Québécois sur trois, soit 32% de la population provinciale, s'est retrouvé en insécurité alimentaire en 2023, un «gigantesque» bond de 10% par rapport à 2020, selon un sondage Léger mené pour La guignolée des médias et publié mercredi.

«Le pourcentage de travailleurs vivant de l’insécurité alimentaire nous a sidérés.» - Christian Bourque, vice-président exécutif de Léger

Le vice-président exécutif de Léger, Christian Bourque, estime que la situation des jeunes doit «attirer notre attention».



Le sondage précise qu'un jeune sur quatre (18-34 ans) est actuellement en état sévère d'insécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'il doit déployer plus de quatre stratégies d'adaptation en raison d'un manque de ressources financières. Il peut s'agir, entre autres, de réduire le nombre de repas, de diminuer les portions ou de manger des aliments moins santé.

Autre fait troublant, un Québécois sur cinq a manqué d'argent en 2023 pour s'acheter de la nourriture une fois celle-ci toute consommée. «Il s'agit d'un saut considérable de sept points comparativement à 2020», précise-t-on dans le résumé du sondage acheminé aux médias.

En 2023, deux fois plus de gens qu'en 2020 (10 % contre 5 %) ont dû passer au moins une journée entière sans manger, faute d'argent. De même, 18 % ont dû manger moins que le nécessaire puisqu'ils manquaient d’argent pour l’épicerie. En 2020, ce taux était de 10 %.

Le sondage Léger précise par ailleurs que l'insécurité alimentaire n'est pas exclusive aux moins nantis alors que 23% des ménages avec un revenu annuel supérieur à 100 000 dollars y font aussi face.

Forte pression pour les comptoirs alimentaires

Selon des données de l'étude Bilan-Faim Québec 2023, relayées via le sondage Léger, les comptoirs d’aide alimentaire du Québec ont dû répondre cette année à 2,6 millions de demandes en moyenne chaque mois.

«Il s’agit d’un saut exceptionnel de 14 % par rapport à 2022 et de 33 % en comparaison avec 2019», affirme-t-on.

À voir également : Plus de 80 000 personnes sous l'aide alimentaire à Québec

Ainsi, 13 % des Québécois ont dû y recourir. Le réseau des banques alimentaires du Québec a aidé 872 000 personnes chaque mois cette année, une augmentation de 30 % par rapport à 2022 et de 73 % comparativement à 2019.

Appel à la générosité

La guignolée des médias aura lieu partout au Québec jeudi. Des centaines de points de récolte accepteront les dons en argent (comptant, crédit ou débit). Les denrées non périssables pourront être remises chez les partenaires et les organismes concernés.

Outre la collecte de rue, les gens peuvent faire un don dans un des 200 supermarchés Maxi et Provigo, via le site Web de la guignolée, en textant NOEL au 20222 pour un don de 10 dollars ou par un don en argent chez les 61 concessionnaires Nissan du Québec.

Tous les dons seront remis à une centaine de banques alimentaires et d’organismes locaux reconnus. À leur tour, ces groupes les redistribueront sous la forme d’aliments et de repas à des milliers de gens et de familles pour la période de Noël et de la nouvelle année, mais aussi après.

Méthodologie

Sondage Omniweb mené du 10 au 12 novembre 2023 auprès de 1008 participants adultes pouvant s’exprimer en français ou en anglais. L’échantillon a été tiré à partir du panel d’internautes de Léger Opinion, soit un panel représentatif de la population québécoise. Une marge d’erreur ne peut pas être associée à un échantillon non probabiliste dans le cadre d’un sondage par panel. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1008 participants aurait une marge d’erreur de ±3,09, 19 fois sur 20.