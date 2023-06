La décision de WestJet de fermer Sunwing Airlines pour l'intégrer à ses activités principales se traduira par une réduction de service et des hausses de tarifs, en particulier dans l'Ouest canadien et les petites villes du pays, ont estimé lundi des experts.

Sunwing a annoncé mercredi à ses employés qu'elle serait absorbée par son nouveau propriétaire, moins d'une semaine après que WestJet a annoncé son intention de fermer sa ligne aérienne à bas prix Swoop.



Étant donné les options de vol plus limitées et les billets plus chers qui sont susceptibles de survenir après la fusion d'anciens concurrents, cette dernière décision est une mauvaise nouvelle pour les consommateurs qui veulent s'envoler vers des destinations plus chaudes, a fait valoir John Gradek, qui enseigne au programme de gestion de l'aviation de l'Université McGill.

«Il y aura une réduction des services aériens et il y aura une augmentation correspondante des prix», a prévenu M. Gradek.

Dans un rapport publié en octobre, le Bureau de la concurrence a indiqué que WestJet et Sunwing représentaient 37 % de la capacité en sièges sur les vols directs vers les destinations soleil et 72 % depuis l'Ouest canadien, selon un rapport du Bureau de la concurrence publié en octobre.

WestJet a finalisé l'acquisition de la ligne aérienne principale de Sunwing et de Vacances Sunwing le mois dernier, dans le cadre d'une consolidation majeure du marché canadien de l'aviation. Comme condition à la signature de l'accord par Ottawa, les parties se sont engagées à maintenir la capacité sur les routes les plus touchées et à conserver le siège social de Vacances Sunwing à Toronto, ainsi qu'à avoir un siège social régional à Montréal pendant au moins cinq ans.

WestJet a confirmé dans un courriel que Vacances Sunwing continuerait ses activités en tant qu'entité distincte, préparant le terrain pour que le transporteur établi à Calgary transporte les clients de forfaits touristiques de Sunwing vers leurs lieux de villégiature.

Vacances Sunwing a été un leader des prix sur le marché canadien, a souligné M. Gradek. «La question est de savoir le montant que WestJet facture à Vacances Sunwing pour l'utilisation de ces avions.»

Mais le consultant en aviation Rick Erickson a dit croire que les transporteurs rivaux assureraient un mélange sain de concurrence pour les destinations soleil, certains tarifs étant à peine affectés.

«Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de changements, en grande partie parce que les consommateurs sont assez avertis, que le Bureau de la concurrence surveille (la situation) et qu'il y a d'autres acteurs sur le marché», a-t-il estimé.

«Deux grandes entreprises, Air Canada et Transat, vont s'assurer qu'aucun profit ne reviendra à WestJet à cause de cela», a affirmé M. Erickson, ajoutant que le transporteur à bas prix Flair Airlines, sur le marché depuis six ans, devient également «assez dynamique».

Néanmoins, les voyageurs dans les petits marchés allant de Saskatoon à Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador, pourraient bien devoir débourser davantage, a ajouté M. Erickson.

«Il pourrait y avoir des problèmes sur ces marchés», a-t-il prévenu, évoquant les marchés de Kelowna et Prince George en Colombie-Britannique, Fredericton et Moncton au Nouveau-Brunswick, et Waterloo et Windsor dans le sud de l'Ontario.

Dans une note aux employés transmise la semaine dernière, le président de Sunwing Airlines, Len Corrado, a précisé que l'intégration avec WestJet, qui a mis la main sur le transporteur à bas prix en mai, devrait prendre environ deux ans, et que l'opération s'inscrivait dans le cadre d'une stratégie visant à obtenir une plus grande envergure et des occasions de croissance.

La porte-parole de WestJet, Julia Kaiser, a affirmé samedi dans un courriel: «Notre objectif immédiat reste l'intégration du modèle commercial très réussi de Swoop dans les activités de WestJet.»