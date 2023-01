Plusieurs apprentis infirmières et infirmiers qui ont passé leur examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) en septembre 2022 ont échoué l’évaluation. Ils étaient tellement nombreux que le commissaire à l’admission à la profession enquête sur les causes de ce haut taux d’échec.

Le taux de réussite pour les candidats qui faisaient l’examen pour la première fois est de 51,4%. Pour l’ensemble des candidats, le taux est de 45,4%. Le commissaire déclare dans son rapport qu’il s’agit d'un taux de réussite historiquement bas.

L’enquête n’est pas terminée, mais le commissaire a fait paraître un rapport d’étape question d’expliquer où il est rendu et d’émettre déjà certains constats et recommandations.

Voyez le reportage de Simon Bourassa dans la vidéo.

Il mentionne entre autres l’hypothèse voulant que les étudiants n’aient pas été correctement formés et préparés à l’examen. Il recommande d’ailleurs de reporter la prochaine évaluation de l’ordre prévue en mars prochain.

Une des recommandations vise les candidats qui, lors de l’examen litigieux en septembre 2022, en étaient à leur troisième et dernière chance de réussir. Le commissaire propose de leur donner un droit de reprise.

L’ordre des infirmières et infirmiers du Québec a réagi à ce rapport d’étape par communiqué: «l’OIIQ collabore pleinement avec le commissaire et demeure entièrement disponible jusqu’à la conclusion des démarches.

Cela dit, l’OIIQ est pleinement conscient que cette situation crée une incertitude pour les candidates et candidats à l’exercice de la profession infirmière, les établissements d’enseignement et le réseau de la santé. C’est pourquoi il transmettra une réponse au commissaire dans les prochains jours.»

Nous sommes conscients que cette situation crée une incertitude pour les CEPI, les établissements d’enseignement et le réseau de la santé. Nous transmettrons une réponse au Commissaire la semaine prochaine quant aux recommandations émises dans le rapport. https://t.co/kkXC8E2Diu — Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (@OIIQ) January 19, 2023

Dans le rapport d'étape rendu public mercredi, Me André Gariépy affirme avoir recueilli «des éléments préoccupants tant sur l'examen que sur la formation des personnes candidates». Il soutient ainsi que «des personnes candidates ont vraisemblablement subi un préjudice dans leur parcours d'insertion professionnelle» lors de la plus récente épreuve.

Bien qu’elle ait réussi l’examen en septembre dernier, Eva Favre avoue avoir été surprise par plusieurs questions auxquelles sa formation ne l’avait pas correctement préparé. Elle ajoute que l’échec a été difficile à gérer pour certaines de ses collègues.