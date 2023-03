Pierre-Yves Roy-Desmarais a remporté l'Olivier de l'année, et a décroché avec son spectacle Jokes Chapeau Maman Magie Piano certains des prix les plus prestigieux de la soirée.



En plus de la statuette du spectacle d’humour de l’année, Jokes Chapeau Maman Magie Piano a valu à l'humoriste et à ses coauteurs Alexandre Forest et David Beaucage le prix de l'«Auteur de l’année», ainsi que le prix de la mise en scène à Guillaume Girard.



«Je vais pleurer... Je pleure. Ce spectacle, c'est la plus belle aventure (...) de ma vie», a déclaré Pierre-Yves Roy-Desmarais en recevant en milieu de soirée le prix du spectacle de l'année sur la scène de la salle Pierre-Mercure, à Montréal.

En entrevue en coulisses, il s'est remémoré les toutes premières représentations de son show, dont la tournée prendra fin le 27 juillet prochain au Centre Bell.

«Le public m'avait connu surtout sur le web, ce qui fait que j'avais vraiment un stress de ne pas les décevoir avec ma proposition sur scène. Je sentais que la réception du public était positive, mais là ce soir, c'est mon industrie qui a dit la même chose, ça fait aussi vraiment chaud au cœur.»

Pierre-Yves Roy-Desmarais s'est dit fier de faire de l'humour au Québec, et de faire partie d'une nouvelle vague.

«Ça fait du bien. Je nous trouve drôles, j'aime écouter les shows de mes collègues. (...) De sentir que le public est ouvert à ces nouvelles propositions, à ce roulement-là qui se fait, je crois que c'est super positif et je suis fier d'en faire partie», a dit l'humoriste en entrevue.

Pierre-Yves Roy-Desmarais est également de la distribution de «Complètement Lycée», la parodie de séries pour ados américaines qui a obtenu l'Olivier de la «Série Web humoristique de l’année». La distribution éclectique compte aussi Rosalie Vaillancourt, Katherine Levac, Patrick Abellard, Pierre-Luc Lafontaine, Antoine Pilon, Nahéma Ricci, Bernard Fortin, Patrice Dubois, Vincent Kim et Éric Bernier.

Les cases de l'inclusion

L'animatrice du gala Les Olivier Katherine Levac a lancé la soirée sur les chapeaux de roue, avec un numéro d'ouverture ayant compté sur la participation de France Castel, Louise Latraverse, Jean-Philippe Wauthier, Klô Pelgag, Paul Arcand et ses «petits, petits poneys».

Katherine Levac a rappelé que Lise Dion avait animé les deux premières cérémonies, et qu'aucune femme en solo n'avait récidivé depuis ce temps. «Qu'est-ce que Lise a fait de si grave?», s'est-elle demandé, évoquant avec ironie «un milieu où il faut que ce soit très, très grave pour pas qu'on nous réengage».

Elle a dit qu'elle remplissait pas mal toutes les cases de l'inclusion pour le diffuseur, en étant une femme, de la francophonie canadienne et de la communauté LGBTQ. «Imagine si j'étais encore grosse, y capoterait», a-t-elle ajouté.

Fabien Cloutier a remporté le premier prix de la soirée pour ses capsules à l'émission de Paul Arcand au 98,5. Il a décroché l'Olivier de «Capsule ou sketch radio humoristique de l’année» pour Coquineries, environnement et gestion de la neige.

«La culture est arrivée chez moi par l'humour, et le goût de faire ce métier-là. Je suis fier de faire des blagues avec vous autres», a-t-il déclaré.

Arnaud Soly, qui a porté ses sketchs absurdes et satiriques du web à la télévision avec le Club Soly, s'est aussi démarqué lors du gala soulignant l'excellence en humour au Québec. Il a obtenu l'Olivier de l'émission télé humoristique de l’année pour la deuxième saison et celui de la capsule ou sketch web humoristique de l’année avec Noël COVID.

Il a annoncé qu'il y aura une troisième saison du Club Soly.

Arnaud Soly a remercié son coscénariste, Julien Corriveau - «tu es un génie de la blague, mon tannant» - et tous les invités collègues humoristes à son émission.

«C'est un terrain de jeu pour plein d'humoristes (...) Pour moi, c'est de vraiment mettre en scène ma génération d'humour, de faire des sketchs qui nous ressemblent», a dit en entrevue celui qui terminera aussi sa tournée en juin, avant de prendre un peu de repos.

Avec sa deuxième saison, la série C’est comme ça que je t’aime a décroché deux Olivier: «Série de fiction humoristique de l’année» et «Texte de l’année: série télé ou web humoristique». L'auteur et comédien François Létourneau a également annoncé qu'il y aura une troisième saison, et a remercié les «fans qui nous suivent depuis Les Invincibles».

Découverte de l'année

Le prix de «Découverte de l'année» a été remis à Matthieu Pepper, un régulier du Bordel Comédie Club et auteur et comédien dans sa première série télé Entre deux draps.

Matthieu Pepper a dit ne pas savoir exactement «ce que le titre de "Découverte" vaut», mais s'est dit «touché d'être parmi les gens qui l'ont déjà remporté et ceux qui étaient en nomination» cette année.

«Le moment était le fun, à part le bout où je n'ai pas été capable de rien dire dans mes remerciements», a-t-il lancé en entrevue en coulisses, ayant cherché ses mots sur scène, visiblement surpris et réjoui de recevoir cet Olivier.

Du côté des balados, devenus un élément majeur de la scène humoristique ces dernières années, Charles Beauchesne a remporté le prix du «Podcast humoristique avec script de l’année» avec Les pires moments de l’histoire (coauteurs François De Grandpré et Odrée Rousseau). Thomas Levac et Stéphanie Vandelac ont reçu les honneurs pour celui du «Podcast humoristique sans script de l’année» avec Couple ouvert.

Le numéro d’humour de l’année est allé à La fourche de Korine Côté, l'humoriste partageant cet honneur avec ses co-autrices Gabrielle Caron et Justine Philie.

