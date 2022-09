Le patron de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a affirmé en point de presse mercredi que la fin de la pandémie de COVID-19 était «en vue», mais qu'il fallait toutefois rester prudent face au virus.

Le dirigeant de l’OMS a prévenu que les gouvernements doivent continuer de recommander une quantité de mesures sanitaires pour permettre à la population de la planète de terminer cette «course» vers le «fil d’arrivée» du combat contre la COVID.

De l’avis de l’OMS, les gouvernements doivent, entre autres, intégrer les soins contre la COVID dans les soins primaires de leurs systèmes de santé respectifs, s’assurer d’avoir les équipements nécessaires, et maintenir les mesures de prévention et de contrôle au sein du personnel de santé et des patients non COVID, en plus de former les agents de santé pour détecter la désinformation au sujet de la maladie.

Dans son rapport hebdomadaire sur la pandémie, l'OMS a déclaré que les décès avaient chuté de 22 % la semaine dernière, avec un peu plus de 11 000 signalés dans le monde. Il y a eu 3,1 millions de nouveaux cas, soit une baisse de 28 %, poursuivant une baisse de la maladie pendant des semaines dans toutes les régions du monde.

Le sous-variant Omicron BA.5 continue de dominer à l’échelle mondiale et comprenait près de 90 % des échantillons de virus partagés avec la plus grande base de données publique au monde. Au cours des dernières semaines, les autorités sanitaires d'Europe, du Canada, des États-Unis et ailleurs ont autorisé des vaccins modifiés qui ciblent à la fois le coronavirus d’origine et des variants ultérieurs, y compris BA.5.

Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS sur le COVID-19, a déclaré que l’organisation s’attendait à de futures vagues de la maladie, mais espérait que celles-ci ne causeraient pas beaucoup de décès.

Selon les chiffres de l’université américaine Johns Hopkins, la COVID-19 a fait plus de 6,5 millions de morts depuis le début de la crise. Ce sont plus de 600 millions de personnes qui ont été infectées par le virus.

Au Québec, ce sont au moins 1 187 954 personnes qui ont contracté le virus alors que 16 512 ont perdu la vie en raison de complications liées à la COVID.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec signalait mercredi 18 nouveaux décès et une légère baisse des hospitalisations liées à la COVID-19.

Le ministère de la Santé a fait état d’un décès survenu dans les 24 dernières heures, de 13 décès survenus il y a entre deux et sept jours et de quatre décès survenus il y a plus de sept jours.

Avec des informations de l'Associated Press