Le chef de l'opposition en Pologne, Donald Tusk, a proclamé le début d'une nouvelle ère pour son pays après que les partis d'opposition ont semblé avoir remporté suffisamment de voix lors des élections législatives de dimanche pour évincer le parti nationaliste conservateur du pouvoir.

Ce parti, Droit et Justice, a été accusé d’érosion de l’État de droit dans son pays au cours de ses huit années au pouvoir.

Il semble que les électeurs ont été mobilisés comme jamais auparavant, votant en plus grand nombre dimanche que lorsque le pays a renversé les autorités communistes en 1989. Selon les sondages menés à la sortie des urnes, le taux de participation serait de 72,9 %, un record.

Si le résultat prédit par les sondages à la sortie des urnes se confirme, Droit et Justice gagnera l’élection, mais en sortira aussi perdant.

En effet, le parti a obtenu plus de sièges que n'importe quelle autre formation politique, mais n’en a pas gagné suffisamment pour pouvoir diriger un gouvernement capable d'adopter des lois à l'Assemblée législative.

Selon les résultats des sondages Ipsos, Droit et Justice aurait obtenu 200 sièges. Son partenaire potentiel, la Confédération d'extrême droite, a obtenu 12 sièges, ce qui représente une défaite pour le parti.

De leur côté, les trois partis d'opposition ont probablement remporté un total de 248 sièges au sein de la chambre basse du Parlement, le Sejm, qui compte 460 sièges.

Le plus grand des groupes est la Coalition civique, dirigée par M. Tusk, un ancien premier ministre et ancien président de l’Union européenne. Il a remporté 31,6 % des voix, selon les résultats des sondages à la sortie des urnes.

«Je suis politicien depuis de nombreuses années. Je suis un athlète. Jamais de ma vie je n'ai été aussi heureux de prendre apparemment la deuxième place. La Pologne a gagné. La démocratie a gagné. Nous les avons chassés du pouvoir», a lancé M. Tusk à ses partisans enthousiastes.

Le chef de Droit et Justice, Jaroslaw Kaczynski, a reconnu le résultat. Il a déclaré à ses partisans que le résultat de son parti, à près de 37 % des voix, selon les résultats des sondages à la sortie des urnes, était un succès, ce qui en fait le parti qui a remporté le plus de voix lors de trois élections législatives consécutives.

«Nous devons avoir de l'espoir et nous devons aussi savoir que, que nous soyons au pouvoir ou dans l'opposition, nous mettrons en œuvre notre projet politique de différentes manières et nous ne permettrons pas que la Pologne soit trahie», a assuré M. Kaczynski.

Si le résultat se confirme et que Droit et Justice est le parti unique avec le plus de sièges, il aura très probablement la première chance de tenter de former un gouvernement.