L'organisatrice d'un marché de Noël à Kitchener, en Ontario, a été arrêtée après avoir admis qu'elle avait joué avec l'argent des dépôts des marchands.

La police régionale de Waterloo a déclaré qu'une femme de 52 ans, originaire de Cambridge, a été inculpée dimanche pour une fraude de plus de 5000$.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Entre le 27 octobre et le 10 novembre, la police dit avoir reçu 55 rapports de fraude de la part de commerçants du It's a Christmas Market. L'évènement était prévu dimanche au centre de conférence Bingemans à Kitchener.

Douze marchands du Christmas Shopalooza-Groovin' Bytes ont également contacté la police concernant des allégations de fraude en lien avec l'évènement du 19 novembre à Cambridge.

Lors d'une entrevue téléphonique avec CTV News, l'organisatrice a confirmé qu'elle avait perdu plus de 30 000$ en dépôts de commerçants à cause des jeux de loterie.

La femme de 52 ans de Cambridge doit comparaître en cour le 20 décembre 2023.

La police croit qu'il pourrait y avoir d'autres victimes qui ont subi une perte financière dans cette affaire. Elles sont priées d'appeler la police, qui indique que l'enquête se poursuit.

Les aveux de l’organisatrice

L'organisatrice du marché, Stacy Cliff, a admis avoir perdu l'argent dans un message publié sur une page Facebook privée.

«C'est avec mes plus profondes excuses que j'avoue que mon problème de santé mentale, combinée à mon égoïsme absolu, a créé une tempête que je ne pouvais pas contrôler», a-t-elle écrit. «Vous avez été si nombreux à me suivre, à avoir la foi et à me faire confiance dans les bons comme dans les mauvais moments. J'ai pris cette confiance, votre argent, et j'ai fait le pire que je puisse faire, c'est-à-dire ne pas le mettre là où il devait être.»

Lors d'un entretien téléphonique au début du mois, Mme Cliff a confirmé à CTV News qu'elle avait perdu l'argent dans le jeu.

«Je ne sais pas ce qui s'est passé», a-t-elle confié. «Tout a déboulé. Je continuais à penser que je dépenserais 100$ par-ci, 100 $ par-là et que je pourrais obtenir un gros gain et tout rembourser. Mais cela ne s'est jamais produit.»

Mme Cliff, qui possède également une entreprise appelée Stacy's Events, a déjà travaillé avec certains des commerçants qui ont participé aux marchés précédents.

«Je suis vraiment désolé. Je sais que cela n'arrangera rien, que cela ne leur rendra pas leur argent. Cela ne signifie rien pour la plupart des gens, mais c'est tout ce que je peux dire», a-t-elle écrit dans son message.

Mme Cliff a révélé à CTV News qu'elle n'avait jamais donné à Bingemans l'argent du dépôt et qu'elle estimait avoir perdu entre 20 000$ et 30 000$.

Les quelque 200 commerçants, quant à eux, ont payé entre 100$ et 200$ pour obtenir leur place au marché.

Si l'on ajoute à cela le montant qu'ils ont dépensé pour se préparer et s'approvisionner pour l'événement, les marchands craignaient de perdre plus que leur dépôt.

«Tout ce que j’ai fait jusque-là n'a servi à rien», a déploré la commerçante Tricia Teves, à CTV News le 1er novembre dernier.

Un bel évènement malgré le scandale

Après des semaines de scandale et de controverse, le marché de Noël s'est déroulé comme prévu dimanche, grâce au travail acharné des commerçants et des membres de la communauté.

Le marché, rebaptisé A Holiday Market, s'est tenu à Bingemans.

«C'est incroyable», a lancé Stephanie Henderson, propriétaire de Lithostalgia. «En fait, je ne pensais pas que cela se produirait.»

«J'ai pleuré plusieurs fois aujourd'hui, je vais être honnête», a confié Sierra Gregorio, organisatrice du nouveau marché. «Je suis tout simplement remplie de joie et de bonheur.»

Les commerçants ont mentionné à CTV News qu'ils s'étaient sentis pris au dépourvu lorsque Mme Cliff a annoncé l'annulation soudaine du marché le 26 octobre.

«Beaucoup de gens utilisent ce marché pour leur argent de Noël et leur revenu», a lancé Gail Relf, propriétaire du Howling Moose. «Savoir que quelqu'un leur a coupé l'herbe sous le pied est tout simplement choquant.»

«Elle devrait être sur la liste des vilains pour les 25 prochaines années», a ajouté M. Henderson.

Les vendeurs et les organisateurs ont travaillé ensemble pour trouver de nouveaux commanditaires capables de couvrir les coûts.

Bingemans a également offert une réduction importante sur le lieu de l'événement.

«Tout s'est mis en place et nous en sommes là aujourd'hui», a déclaré Mme Gregorio. «Je suis très heureuse que nous soyons ici.»

Plus de 180 vendeurs se sont installés dimanche au centre de conférence.

Selon eux, il s'agit d'une fin heureuse pour les propriétaires d'entreprises et la communauté.

«Le fait que nous ayons pu retourner la situation et en faire quelque chose de joyeux a été extraordinaire.»

-Un texte de Jennifer K. Baker pour CTV News