Le Service de protection des forêts contre le feu en Colombie-Britannique indique que les conditions météorologiques seront affectées par l'ouragan Hilary dans le sud de la Californie.

Ces changements dans la météo vont constituer un nouveau défi pour les pompiers déjà aux prises avec des centaines d'incendies qui ont forcé 30 000 personnes à quitter leur domicile et poussé les autorités à décréter un état d'urgence provincial.

Les autorités indiquent que le feu de Bush Creek East dans la région de Columbia Shuswap, qui a fusionné en fin de semaine avec l'incendie d'Adams Lake, s'étend maintenant sur environ 410 kilomètres carrés.

L'agence provinciale prévient que l'ouragan Hilary devrait apporter en Colombie-Britannique des vents de 20 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 40 km/h. Par contre, la fumée des feux, qui bloque les rayons du soleil, peut aider à tempérer les flammes, alors qu'on prévoyait de 2 à 3 millimètres de pluie dans la région en soirée lundi.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le gouvernement fédéral surveillait de près la situation en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest, et que ce serait un enjeu majeur lors de la retraite de son cabinet cette semaine à Charlottetown.

Il a aussi annoncé la tenue d'une nouvelle réunion du Groupe d'intervention en cas d'incident, à l'Île-du-Prince-Édouard, en marge de la retraite du cabinet. M. Trudeau a précisé que le ministre fédéral de la Protection civile, Harjit Sajjan, assisterait à cette réunion virtuellement depuis la Colombie-Britannique, où il dirige lundi les efforts fédéraux pour la province.

«Les Canadiens d'un océan à l'autre regardent avec horreur les images de dévastation apocalyptique et d'incendies qui se déroulent dans des communautés que tant d'entre nous connaissent et où tant d'entre nous ont des amis, a déclaré M. Trudeau lundi. C'est une période effrayante et déchirante pour les gens.»

Environnement Canada a lancé des avis pour le sud de la Colombie-Britannique sur la présence de particules dans l'air provenant de la fumée des feux de forêt.

Le district régional du grand Vancouver, qui avait publié son avis sur la qualité de l'air dimanche, recommande aux personnes, en particulier à celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents, de reporter ou de réduire l'activité physique en plein air, surtout si la respiration est inconfortable.

On comptait lundi plus de 380 feux de forêt actifs en Colombie-Britannique, y compris le feu de 110 kilomètres carrés du ruisseau McDougall, qui brûle des deux côtés du lac Okanagan.

Le chef des pompiers de West Kelowna affirme qu'au moins 50 bâtiments ont été détruits dans la ville à cause de l'incendie de 110 kilomètres carrés de McDougall Creek, qui brûle des deux côtés du lac Okanagan, en Colombie-Britannique.

Jason Brolund a toutefois ajouté lundi que l'évaluation des dommages n'était pas terminée et que l'état d'autres bâtiments devrait être confirmé dans les prochains jours.

Mais selon les responsables, les équipes ont bien progressé ces derniers jours et il n'y a pas eu de pertes structurelles au cours des dernières 24 heures.

Les équipes ont profité du beau temps pour se rendre dans les quartiers et éteindre les incendies autour des maisons, créant ainsi une «garde».

Environ une demi-douzaine de quartiers de West Kelowna ont par ailleurs échappé aux incendies, notamment Smith Creek, Tallus Ridge, Shannon Lake, Rose Valley et le parc de roulottes de Lenz Road.

Jusqu'à présent, il n'y a pas de décompte officiel du nombre de maisons détruites par les flammes, mais les responsables ont reconnu que les dommages étaient «importants».