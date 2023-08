L'ouragan Hilary a rapidement atteint la catégorie 4 au large de la côte pacifique du Mexique, vendredi, et pourrait toucher le sud de la Californie en tant que tempête tropicale dans les prochains jours.

Si la trajectoire de l'ouragan se maintient, la Californie pourrait être confrontée à sa première tempête tropicale en 84 ans, ce qui, selon les météorologistes, pourrait provoquer des inondations majeures, des glissements de terrain et des tornades.

Tôt vendredi, Hilary s'accompagnait de vents soutenus atteignant près de 230 km/h. Selon les prévisions, l'ouragan devrait continuer à prendre de la vigueur pour quelque temps, avant de commencer à faiblir.

En fonction des estimations actuelles, Hilary devrait toujours être un ouragan lorsqu'il atteindra la péninsule mexicaine de Basse-Californie samedi soir, mais il devrait être rétrogradé au niveau de tempête tropicale lorsqu'il s'approchera du sud de la Californie, dimanche.

En prévision de l'arrivée d'Hilary en sol américain, le Centre national des ouragans des États-Unis a publié vendredi sa toute première veille de tempête tropicale pour une grande partie du sud de la Californie.

Aucune tempête tropicale n'a touché terre dans le sud de la Californie depuis le 25 septembre 1939, selon le Centre national de météorologie des États-Unis.

De son côté, le gouvernement mexicain a prévenu qu'Hilary, bien qu'affaibli, pourrait effleurer une zone peu peuplée à l'extrémité ouest de la péninsule de Baja tôt dimanche, puis peut-être frapper entre Playas de Rosarito et Ensenada.

Le Mexique a donc étendu ses veilles et avertissements d'ouragan vers le nord pour certaines parties de la péninsule de Basse-Californie. Il a également publié une veille de tempête tropicale pour certaines parties du Mexique continental. Quelque 18 000 soldats ont été mis en état d'alerte.

De la pluie soutenue dès samedi en Californie

Tôt vendredi, le centre d'Hilary se trouvait à environ 575 km au sud-sud-ouest de Los Cabos, à la pointe sud de la péninsule de Baja. Il se déplaçait vers le nord-ouest à une vitesse de 17 km/h.

Les plus récentes données suggèrent qu'Hilary atteindra le sud de la Californie tôt lundi sous la force d'une tempête tropicale, mais des pluies généralisées devraient commencer dès samedi dans la région, a indiqué le bureau de San Diego du Centre national de météorologie.

Selon les experts, la tempête pourrait apporter de fortes pluies dans le sud-ouest des États-Unis, où des précipitations de 70 à 150 mm de pluie pourraient être observées.

Dans certaines parties du sud de la Californie et du sud du Nevada, où les précipitations sont habituellement assez rares, les accumulations pourraient s'élever à 250 mm de pluie.

«La pluie est certainement la plus grande menace», a souligné le chercheur sur les ouragans à l'Université d'État du Colorado Phil Klotzbach.

Préparation en cours

Des deux côtés de la frontière américano-mexicaine, des travailleurs s'affairaient vendredi à installer des stations pour que les résidents puissent se procurer des sacs de sable afin de protéger les propriétés contre les inondations.

SpaceX a quant à elle retardé le lancement d'une fusée transportant un satellite au moins jusqu'à lundi. L'entreprise a expliqué que les conditions dans le Pacifique pourraient être trop dangereuses pour qu'un navire puisse aller récupérer le propulseur de la fusée.

Les tempêtes ne sont pas fréquentes dans le sud de la Californie, car les vents dominants les poussent généralement vers le nord-est de l'État, au Mexique et dans d'autres parties du sud-ouest des États-Unis.

Hilary ne devrait pas effectuer ce virage vers l'est, principalement à cause d'un dôme de chaleur à haute pression dans le Midwest américain. Ce dôme de chaleur bloque le virage vers l'est, de sorte que la dépression se déplacera probablement dans le nord-ouest du Pacifique ou même en Alberta, au Canada.