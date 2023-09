L’ouragan Idalia s’est abattu sur la Floride à la vitesse d’un train en mouvement mercredi, coupant les arbres en deux, arrachant les toits des hôtels et transformant les petites voitures en bateau avant de balayer la Géorgie, inonder les routes et inciter les résidants à fuir vers les terrains surélevés.

«L’enfer s’est déchaîné», a déclaré Belond Thomas de Perry, une ville située juste à l’intérieur des terres de la région de Big Bend où Idalia a touché terre mercredi, sur la côte ouest de la péninsule de Floride.

Mme Thomas s’est enfuie avec sa famille et quelques amis dans un motel, pensant que ce serait plus sûr que de rester à la maison. Toutefois, alors que l’œil d’Idalia passait vers 8 h 30, heure locale, un bruit de sifflement perça l’air et les vents violents ont arraché le toit du bâtiment, envoyant des débris sur sa fille enceinte, qui était couchée dans son lit, mais elle n’a pas été blessée.

«C’était effrayant», a raconté Mme Thomas. «Les choses allaient tellement vite... Tout tournait en rond.»

À voir également: Ouragan Idalia: «on essaie de se préparer du mieux qu’on peut»

D'importants dégâts

Idalia a touché terre près de Keaton Beach mercredi matin, à 7 h 45, heure locale, sous forme d’ouragan de catégorie 3 avec des vents soutenus de près de 205 km/h. Il s’est affaibli en tempête tropicale avec des vents de 113 km/h en fin d’après-midi.

Des vents violents ont arraché des panneaux, des toitures et des arbres. Une personne a été tuée en Géorgie. Du côté de la Floride, il n’y avait pas de décès confirmés, mais la Florida Highway Patrol a fait état de deux personnes décédées dans des accidents distincts liés aux conditions météorologiques quelques heures avant qu'Idalia ne touche terre.

Contrairement à l’ouragan Ian de l’an dernier, qui a frappé la région densément peuplée de Fort Myers, faisant 149 morts dans cet État américain, Idalia a soufflé dans une zone très peu habitée connue sous le nom de «côte naturelle» de la Floride. L’une des régions les plus rurales de l’État qui se trouve loin des métropoles surpeuplées ou des zones touristiques animées et dispose de millions d’acres de terres non développées.

Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas fait de dégâts majeurs. Des rues étaient inondées près de la côte, de petits bateaux ont été emportés par les torrents d'eau et près d’un demi-million de clients de la Floride et de la Géorgie étaient privés de courant.

À Perry, le vent a soufflé les fenêtres des magasins, arraché le revêtement extérieur des bâtiments et renversé l’auvent d’une station-service. De fortes pluies ont partiellement inondé l’Interstate 275 à Tampa et le vent a renversé les lignes électriques sur le côté nord de l’Interstate 75 juste au sud de Valdosta, en Géorgie.

L’onde de tempête a pu atteindre près de 5 mètres à certains endroits. Certains comtés ont mis en place des couvre-feux pour empêcher les résidents de circuler sur les routes.

À 32 kilomètres au sud de l’endroit où Idalia a touché terre, les entreprises, les quais et les maisons de la petite communauté de Steinhatchee, en Floride, ont été engloutis par les torrents d'eau déferlants de la baie de Deadman. Les policiers ont bloqué la circulation vers la communauté côtière de plus de 500 habitants connus pour la pêche et les industries forestières.

Les autorités de l'État, quelque 5500 soldats et les équipes de recherche et sauvetage étaient mobilisés pour inspecter les ponts, dégager les débris et évidemment aider toute personne en détresse.

En raison du caractère éloigné, les équipes de recherche pourraient avoir besoin de plus de temps pour achever leur travail que lors d'ouragans précédents dans des zones plus urbaines, a indiqué Kevin Guthrie, directeur du département de gestion des urgences de la Floride.

«Il se peut que vous ayez deux maisons sur une route de 8 kilomètres, alors cela va prendre un certain temps», a dit M. Guthries.

«Événement sans précédent»

Le service météorologique national de Tallahassee a qualifié Idalia d’«événement sans précédent» puisqu’aucun ouragan majeur n’a jamais traversé la baie adjacente à Big Bend.

Sur l’île de Cedar Key, des arbres abattus et des débris ont bloqué les routes, et des réservoirs de propane ont explosé. Un marégraphe a mesuré l'onde de tempête à 2 mètres, submergeant la majeure partie du centre-ville.

RJ Wright est resté sur place pour surveiller des voisins âgés. Il s’est réfugié avec des amis dans un motel et n'est sorti que lorsque c’était sûr, pour se retrouver toutefois avec de l’eau jusqu'à la hauteur de poitrine. Cela aurait pu être bien pire pour l’île, a-t-il reconnu, puisqu’elle n’a pas été touchée directement par la tempête.

Idalia est resté un ouragan lorsqu'il a traversé la Géorgie, avec des vents atteignant 150 km/h à 11 h mercredi matin, après avoir inondé la Floride, principalement à l'est de Tallahassee. Les météorologues prévoyaient qu'il arriverait dans les Carolines au cours de la nuit sous forme de tempête tropicale.

À Tallahassee, la capitale de la Floride était privée d'électricité bien avant l’arrivée de la tempête, mais la ville a évité un coup direct.

À Valdosta, en Géorgie, les vents violents d’Idalia ont déraciné des arbres. Jonathon Wick a déclaré qu’il n’avait pas pris l’ouragan qui approchait au sérieux avant mercredi matin, quand il s’est réveillé avec des vents hurlants à l’extérieur de sa maison. Après avoir sauvé ses jeunes neveux d’un trampoline dans leur cour arrière où l’eau montait jusqu’à ses genoux, il les a amenés à sa voiture et grimpait dans le siège du conducteur quand un arbre a basculé juste devant le véhicule.

«Si cet arbre était tombé sur la voiture, je serais mort», a reconnu M. Wick, qui a fini par être secouru par un autre membre de la famille. Un homme a été tué à Valdosta lorsqu’un arbre est tombé sur lui alors qu’il tentait de dégager un autre arbre de la route mercredi, a pour sa part déclaré le shérif du comté de Lowndes, Ashley Paulk. Deux autres personnes, dont un adjoint du shérif, ont été blessées lorsque l’arbre est tombé, a-t-il précisé.

État d'urgence

Idalia est passé de catégorie 2 mardi après-midi à une tempête de catégorie 3 mercredi avant de se renforcir en ouragan de catégorie 4, puis s'affaiblir de nouveau en tempête de catégorie 3.

Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, et le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, ont annoncé l'état d'urgence, libérant ainsi des ressources et du personnel de l'État, notamment des centaines de soldats de la Garde nationale.

Les résidants de la Floride vivant dans des zones côtières vulnérables avaient déjà reçu l'ordre de partir. Ceux qui ne l’ont pas fait ont été avertis de trouver un endroit sûr pendant que la tempête passe.

Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, avait souligné que les résidants n’étaient pas tenus nécessairement de quitter l’État, mais devaient se rendre sur des hauteurs dans une structure sûre.

Les péages ont été supprimés sur les autoroutes hors de la zone dangereuse, des abris ont été ouverts et les hôtels étaient prêts à accueillir les évacués. Plus de 30 000 travailleurs des services publics de la Floride se sont rassemblés pour effectuer les réparations le plus rapidement possible après le passage de l'ouragan.

Le président américain Joe Biden a appelé les gouverneurs de la Floride, de la Géorgie, de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud mercredi. Il leur a dit que leurs États avaient le plein soutien de son administration, a indiqué la Maison-Blanche.