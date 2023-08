L’ouragan Idalia a touché terre en Floride mercredi en tant que tempête de catégorie 3 et a déclenché des dévastations le long d’une large étendue de la côte du golfe, submergeant des maisons et des véhicules, transformant les rues en rivières, déplaçant de petits bateaux et abattant des lignes électriques avant de balayer la Géorgie.

Près de 375 000 clients en Floride et en Géorgie ont perdu de l’électricité pendant que l’eau recouvrait les rues près de la côte. À mesure que l’œil de l’ouragan s’enfonçait à l’intérieur des terres, les vents violents déchiraient les enseignes, envoyaient des tôles en vol et faisaient tomber de grands arbres.

Idalia a touché terre dans la région peu peuplée de Big Bend, là où le «coude» de la Floride se courbe vers la péninsule. Il a touché terre près de Keaton Beach à 7 h 45 du matin en tant qu’ouragan de catégorie 3 de haut niveau avec des vents soutenus maximums près de 205 km/h.

À la mi-journée mercredi, il n'y avait pas de décès confirmés dus à la tempête en Floride, bien que des rapports d'accidents mortels de la circulation dans deux comtés puissent finalement être liés à la tempête, a déclaré le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, lors d'une conférence de presse.

Un homme de 59 ans conduisant une camionnette par temps de pluie intense a dévié de la route à l'extérieur de Gainesville. À Dade City, au nord de Tampa, un homme de 40 ans a perdu le contrôle de sa camionnette et s'est écrasé contre un arbre, ont déclaré les autorités.



La marée inonde une maison au large de Riverside Drive sur la rivière Steinhatchee, en Floride, le mercredi 30 août 2023. - Crédit image | Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times via AP

Les responsables de l'État, 5 500 membres de la Garde nationale et des équipes de secours étaient en mode de recherche et de récupération, inspectant les ponts, dégageant les arbres renversés et recherchant toute personne en détresse dans l'une des régions les plus rurales de la Floride.

En raison de l'éloignement, les équipes de recherche pourraient avoir besoin de plus de temps pour accomplir leur travail par rapport aux ouragans précédents dans des zones plus urbaines, a dit Kevin Guthrie, directeur du Département de la gestion des urgences de la Floride.

«Il peut y avoir deux maisons sur une route de 8 kilomètres, il faudra donc un certain temps», a expliqué M. Guthrie.

À VOIR | Voyez le compte-rendu de Patrick de Bellefeuille au bulletin Noovo Info 17.

Sur l’île de Cedar Key, des arbres renversés et des débris bloquaient les routes, et des réservoirs de propane ont explosé.

RJ Wright est resté sur Cedar Key pour pouvoir vérifier l’état de ses voisins âgés. Il s’est réfugié avec des amis dans un motel et, lorsque c’était sécuritaire, est sorti dans une eau atteignant la poitrine. Les dégâts auraient pu être bien pires sur l’île, qui s’avance dans le golfe, car elle n’a pas été directement touchée, a-t-il déclaré.

«Cela a été assez difficile pendant un moment, mais ce n’était rien comparé à certaines des autres tempêtes», a mentionné M. Wright.

Le système est resté un ouragan en traversant la Géorgie avec des vents supérieurs à 150 km/h, après avoir principalement trempé la Floride à l’est de Tallahassee. Les météorologues ont déclaré qu’il punirait les Carolines pendant la nuit en tant que tempête tropicale.



Crédit image | Jennifer Glenfield/Tampa Bay Times via AP

Certaines prévisions avaient prédit qu’Idalia pourrait circuler vers la terre vers le sud après cela, mais le Centre national des ouragans prévoyait qu’il s’enfoncerait plus profondément dans l’Atlantique ce weekend

Dans la ville de Perry, le vent a brisé les vitrines des magasins, arraché le revêtement des bâtiments et renversé un auvent de station-service. L'autoroute Interstate 275 à Tampa était partiellement inondée et des lignes électriques renversées ont fermé l'autoroute Interstate 75 en direction nord juste au sud de Valdosta, en Géorgie.

À environ 300 kilomètres au sud de l'endroit où Idalia a touché terre, les routes autour des boutiques chics et des restaurants de St. Armands Circle dans la région de Sarasota étaient submergées.

Stupéfait par les inondations qui ont transformé le boulevard Bayshore à Tampa en une rivière, Bill Hall a observé un paddleboarder naviguer le long de cette artère majeure.

«C'est vraiment incroyable», a lancé M. Hall. «Je n'ai pas vu quelque chose comme ça depuis des années.»

À Tallahassee, la capitale de la Floride, le courant a été coupé bien avant l'arrivée du centre de la tempête, mais la ville a évité une frappe directe. Un gigantesque chêne à côté de la résidence du gouverneur s'est fendu en deux, couvrant la cour de débris.

«S’ils abattent tout l'arbre, cela laissera plus de place à mes enfants pour jouer au baseball», a déclaré M. DeSantis.

La marée de tempête pourrait atteindre jusqu'à 4,9 mètres (16 pieds) à certains endroits. Certains comtés ont mis en place des couvre-feux pour empêcher les résidents de circuler sur les routes.

Diane Flowers dormait profondément à 1 heure du matin mercredi dans sa maison du comté de Wakulla, en Floride, mais son mari était éveillé en train de regarder les informations météo à la télévision lorsqu'il a reçu un SMS de leur fils après que la tempête a été reclassée en catégorie 4. Il est pompier/secouriste dans le comté de Franklin, qui se trouve également le long de la côte du Golfe.

«Il a dit : "Vous devez partir", a soutenu Mme Flowers. «il n'est pas du genre à exagérer, donc quand il nous a dit de partir, nous avons juste emballé nos affaires, sommes montés dans notre voiture et sommes partis.»



Un employé du service électrique de la ville de Tallahassee évalue les dégâts aux lignes électriques après qu'un arbre soit tombé sur Old St. Augustine, à Tallahassee, en Floride, alors que l'ouragan Idalia touchait terre le mercredi 30 août 2023. (AP Photo/Phil Sears)

Idalia s'est renforcé pour devenir un système de catégorie 2 mardi, puis une tempête de catégorie 3 mercredi, avant d'atteindre son apogée en tant qu'ouragan de catégorie 4. Il a ensuite légèrement affaibli.

Plus de 30 000 travailleurs des services publics en Floride se préparaient à effectuer des réparations aussi rapidement que possible à la suite de l'ouragan. Les aéroports de la région, y compris l'aéroport international de Tampa, prévoyaient de reprendre leurs opérations commerciales soit mercredi après-midi, soit jeudi.