L'ouragan Lee devrait frapper certaines parties des provinces maritimes avec des vents violents et de fortes pluies en fin de semaine, en devenant une tempête post-tropicale.

Le Centre canadien de prévision des ouragans affirme qu'une grande partie de la force de l'ouragan sera diminuée par les températures plus fraîches de la surface de la mer, à mesure qu'il se dirigera vers le nord.

En début d'après-midi mardi, l'ouragan de catégorie 3 se trouvait à environ 900 km au sud des Bermudes, avec des vents soufflant à 185 km/h.

La tempête devait se diriger lentement vers le nord mercredi, puis prendre de la vitesse et progresser rapidement vers les provinces de l'Atlantique.

Le Centre canadien de prévision des ouragans, à Halifax, a publié mardi un communiqué indiquant que l'approche de la tempête devrait ralentir la progression d'un front.

Ce phénomène pourrait accroître le risque de pluie forte sur les provinces maritimes jeudi et vendredi, avant même l'approche de l'ouragan, indique le centre.

«Pour l'instant, c'est l'ouest de la Nouvelle-Écosse qui risque le plus d'être touché, ce qui mérite d'être souligné puisque cette région n'a pas été touchée par les récentes tempêtes comme Dorian et Fiona», rappelle le centre. On faisait référence aux puissantes tempêtes post-tropicales qui avaient touché terre plus à l'est dans cette province en 2019 et 2022.

Bien que Lee puisse pénétrer dans les eaux canadiennes sous la forme d'un ouragan, il devrait plutôt se transformer en tempête post-tropicale à mesure qu'il se déplacera vers le nord.

Ian Hubbard, météorologue à Environnement Canada, a indiqué mardi que la tempête devrait toucher terre samedi ou dimanche. Il rappelle qu'il est trop tôt pour émettre des prévisions précises sur la vitesse des vents. «Le vent diminuera considérablement avant que (la tempête) ne s'approche de la terre ferme, a-t-il déclaré. C'est une bonne chose.»

M. Hubbard croit que la tempête devrait être considérablement plus faible que Fiona, qui avait déferlé sur le Canada atlantique il y a près d'un an, causant des dégâts considérables et tuant deux personnes. Lee pourrait néanmoins déverser entre 50 et 100 mm de pluie sur certaines régions, a-t-il déclaré. Il précise par ailleurs que les pluies les plus fortes tombent généralement du côté gauche de la trajectoire de la tempête.

Par ailleurs, la force des vents de Lee diminuera à mesure que la tempête traversera des parties de l'Atlantique déjà agitées par les ouragans Franklin et Idalia ces dernières semaines.



«Ils ont tous deux laissé dans leur sillage une zone d'eau plus froide qui n'existait pas auparavant, a expliqué M. Hubbard, depuis le Centre de prévision des ouragans à Halifax. Cela réduit l'alimentation en combustible de ces ouragans, qui carburent plutôt à l'eau chaude.»

En conséquence, Lee ne devrait pas produire de vents de «force ouragan», supérieurs à 119 km/h, une fois qu'il atteindra la région atlantique. «Ce sera une tempête beaucoup plus faible (que Fiona) en termes de vents», prévoit M. Hubbard.

Mais cela ne signifie pas que les résidants de la région doivent l'ignorer. La tempête s'étendra en largeur pendant cette période de transition, et ses pluies abondantes et fortes rafales pourraient encore causer des dégâts.

«Ne baissez pas la garde simplement parce que ce n'est plus un ouragan, prévient M. Hubbard. Toute l'énergie de l'ouragan est toujours présente, et à mesure que la tempête devient post-tropicale, ces grands champs de vent deviennent en fait plus grands qu'un ouragan compact. D'une certaine manière, davantage de gens pourraient être touchés.»

L'alerte météo du centre confirme ce point de vue: «Comme il s'agira d'un système assez vaste, la pluie, les vents, les vagues, etc. toucheraient, à des degrés divers, la majeure partie des provinces maritimes et des eaux avoisinantes».

Par contre, «Lee sera grandement affaibli avant d'atteindre Terre-Neuve», prédit-on.

Pendant ce temps, un ressac grandissant et des courants de retour sont attendus le long de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse, en particulier vendredi.