La WWE et la société qui gère l'Ultimate Fighting Championship (UFC) vont se regrouper pour créer une société de divertissement sportif d'une valeur de 21,4 milliards $ US.

Une nouvelle société cotée en bourse sera créée, qui regroupera les marques UFC et WWE. Endeavor Group Holdings Inc. détiendra une participation majoritaire de 51 % dans la nouvelle société. Les actionnaires actuels de la WWE détiendront une participation de 49 %.

Les sociétés estiment la valeur d'entreprise de l'UFC à 12,1 milliards $ US et celle de la WWE à 9,3 milliards $ US.

La nouvelle entreprise, qui n'a pas encore de nom, sera dirigée par Ari Emanuel, le PDG d'Endeavor. Vince McMahon, le président du conseil d'administration de la WWE, occupera la même fonction au sein de la nouvelle société. Dana White restera président de l'UFC et Nick Khan sera président de la WWE.

«Ensemble, nous serons une puissance sportive et de divertissement en direct de plus de 21 milliards $ US avec une base de fans collective de plus d'un milliard de personnes et une occasion de croissance passionnante», a déclaré M. McMahon dans un communiqué lundi.

Cette annonce intervient après que M. McMahon, le fondateur et l'actionnaire majoritaire de la WWE, ait réintégré la société en janvier et déclaré qu'elle pourrait être mise en vente.

Des rumeurs ont circulé sur l'intérêt que pourrait susciter l'achat de la WWE, avec des sociétés comme Endeavor, Disney, Fox, Comcast, Amazon et le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite.

Les analystes de l'industrie des médias considèrent la WWE comme une cible d'acquisition attrayante en raison de sa portée mondiale et de la fidélité de ses fans, qui vont des mineurs aux personnes âgées et dont les revenus sont très variés.

La société a organisé son événement phare, WrestleMania, au cours de la fin de semaine. L'année dernière, la WWE a enregistré un chiffre d'affaires de 1,3 milliard $ US.

L'entreprise est également une puissance des médias sociaux. Elle a dépassé les 16 milliards de vidéos sociales vues au cours du dernier trimestre de l'année dernière. Elle compte près de 94 millions d'abonnés sur YouTube et plus de 20 millions sur TikTok. Ses lutteuses figurent parmi les 15 athlètes féminines les plus suivies au monde sur Facebook, Twitter et Instagram. Ronda Rousey, elle-même une ancienne championne de la UFC, arrive en tête avec 36,1 millions d'adeptes.

La WWE a enregistré plus de 7,5 milliards de vues sur les médias numériques et sociaux en janvier et février de cette année, soit une hausse de 15 % par rapport à la même période l'année précédente.

La nouvelle société prévoit d'être cotée à la bourse de New York sous le symbole « TKO ». Son conseil d'administration comptera 11 membres, dont six seront nommés par Endeavor et cinq par WWE.

La transaction, qui a été approuvée par les conseils d'administration d'Endeavor et de la WWE, devrait être finalisée au cours du second semestre de l'année.

Les actions de World Wrestling Entertainment, dont le siège est à Stamford, Connecticut, ont chuté de plus de 8 % avant l'ouverture de la bourse lundi matin. Les actions d'Endeavor, dont le siège se trouve à Beverly Hills, en Californie, ont augmenté de près de 3 %.