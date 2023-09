Les forces ukrainiennes ont repris un village dans l'est du pays après d'intenses batailles avec les troupes russes, a annoncé l'armée vendredi, alors que la nation envahie poursuit une contre-offensive sur plusieurs fronts.

Le village d'Andriivka est situé à environ dix kilomètres au sud de la ville de Bakhmout, occupée par les Russes, et a été le théâtre de la plus longue bataille de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Sa libération représenterait un nouveau gain pour Kyiv dans la campagne ukrainienne visant à chasser les troupes de Moscou des territoires qu'elles ont conquis.

L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé la reprise d'Andriivka tôt vendredi. Les autorités russes n'ont ni confirmé ni commenté cette annonce.

Les forces ukrainiennes ont lancé leur contre-offensive très attendue il y a plus de trois mois. La victoire annoncée dans le village de la province de Donetsk illustre les progrès accomplis et les difficultés auxquelles elles sont confrontées, même si elles disposent d'équipements conformes aux normes de l'OTAN et d'armes occidentales.

L'approche de l'hiver humide ralentira probablement les avancées ukrainiennes. Le président Volodymyr Zelensky devrait se rendre à Washington la semaine prochaine, alors que le Congrès débat de l'approbation d'une aide supplémentaire à l'Ukraine.

La 3e brigade d'assaut a annoncé avoir pris Andriivka après avoir encerclé la garnison russe dans le village au cours de ce qu'elle a décrit comme une «opération éclair» et l'avoir détruite en deux jours. Elle a qualifié cette action de percée sur le flanc sud de Bakhmout et de «clé du succès dans toutes les directions».

La brigade a d'abord contesté une déclaration de la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, selon laquelle le village avait été repris, mais elle a confirmé tôt vendredi qu'elle avait repris Andriivka.

«Cela a été difficile et la situation a changé plusieurs fois de manière très dynamique», a expliqué Mme Maliar.

Mme Maliar a indiqué que l'Ukraine avait repris 50 kilomètres carrés de terrain autour de Bakhmout depuis le début de la contre-offensive en juin.

Les huit mois de combat pour le contrôle de Bakhmout, une ville connue pour ses mines de sel et aujourd'hui en ruines, ont constitué la bataille la plus longue et probablement la plus sanglante de la guerre en Ukraine. Les forces russes dirigées par des mercenaires du groupe Wagner se sont emparées de Bakhmout en mai.

Les forces ukrainiennes tentent d'envelopper Bakhmout par le sud et le nord et ont gagné du terrain mètre par mètre au cours des trois derniers mois. Les analystes militaires et les responsables américains se sont interrogés sur les dépenses des forces autour de la ville, mais les chefs militaires ukrainiens ont assuré qu'ils réussissaient à épuiser les forces russes en les maintenant sur leurs positions.

Andriivka est située entre les localités de Kurdiumivka et les hauteurs de Klischiivka dans la région de Donetsk, où les combats ont été particulièrement intenses. L'état-major ukrainien a déclaré que les forces ukrainiennes avaient également infligé de lourdes pertes aux troupes russes dans le village voisin de Klishchiivka dans le cadre de la contre-offensive.

La reprise d'Andriivka intervient quelques semaines après une importante victoire tactique des forces ukrainiennes dans la région méridionale de Zaporijjia, où elles ont percé la première ligne de défense russe et repris le village de Robotyne.

Les gains réalisés dans le sud sont considérés comme plus importants sur le plan stratégique, car ils rapprochent les troupes ukrainiennes des rives de la mer d'Azov, où elles pourraient tenter de couper le corridor terrestre menant à la péninsule de Crimée, que la Russie a saisie à l'Ukraine en 2014. L'isolement de la Crimée diviserait le territoire occupé par la Russie dans le sud de l'Ukraine et compromettrait les lignes d'approvisionnement russes.

Dans le sud, une personne est morte et six autres ont été blessées lors de tirs d'obus dans la région de Kherson, a déclaré vendredi le bureau présidentiel ukrainien. Il a également fait état de frappes aériennes sur la ville d'Orikhiv, dans la région de Zaporijjia.