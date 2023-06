Les défenses aériennes ukrainiennes ont abattu 32 des 35 drones explosifs Shahed lancés par la Russie tôt mardi, la plupart d'entre eux dans la région de Kyiv, selon des responsables, dans un bombardement qui a mis en évidence les lacunes de la protection aérienne du pays après près de 16 mois de guerre.

Les forces russes ont principalement ciblé la région autour de la capitale ukrainienne lors d'une attaque nocturne de drones qui a duré environ trois heures, selon des responsables, mais les défenses aériennes ukrainiennes dans la région ont abattu environ deux douzaines d'entre eux.

Cette attaque s'inscrivait dans le cadre d'un bombardement plus large des régions ukrainiennes, qui s'étendait jusqu'à la région de Lviv, dans l'ouest du pays, près de la Pologne.

Les drones Shahed sont parvenus jusqu'à Lviv en raison de l'incapacité des défenses aériennes à couvrir une zone aussi vaste, a expliqué le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Yuriy Ihnat.

Les systèmes de défense aérienne sont principalement destinés à protéger les grandes villes, les infrastructures clés, y compris les centrales nucléaires, et la ligne de front.

«Il y a un manque général de moyens de défense aérienne pour couvrir un pays comme l'Ukraine avec un dôme comme celui d'Israël», a-t-il déclaré, en référence au système de défense aérienne israélien Iron Dome.

Dans la région de Lviv, la frappe russe a touché une infrastructure critique, déclenchant un incendie, selon le gouverneur de Lviv, Maksym Kozytskyi.

La Russie a également tiré des missiles balistiques sur la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine.

Les défenses aériennes de l'Ukraine ont été renforcées par des armes sophistiquées fournies par ses alliés occidentaux, ce qui lui a permis récemment d'obtenir un meilleur taux de réussite contre les drones et les missiles.

Auparavant, un bombardement hivernal de la Russie avait endommagé l'approvisionnement en électricité de l'Ukraine, bien que des réparations rapides aient émoussé cet effort du Kremlin.

Les derniers assauts aériens derrière la ligne de front de l'Ukraine ont coïncidé avec les premières étapes de la contre-offensive ukrainienne, qui vise à déloger les forces du Kremlin des territoires occupés depuis l'invasion de la Russie en février 2022.

Selon Valerii Zaluzhnyi, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, la contre-offensive s'est heurtée à un terrain fortement miné et à des fortifications défensives renforcées.

La Russie a également rassemblé un grand nombre de réservistes, a-t-il dit dans un message accompagnant une vidéo le montrant en train de visiter les positions de la ligne de front avec d'autres officiers supérieurs.

De violents combats se déroulent dans l'est de l'Ukraine, autour de Bakhmout, Lyman, Avdiivka et Marinka, selon les forces armées ukrainiennes. La Russie a bombardé 15 villes et villages dans l'est de la région de Donetsk, blessant cinq civils, dont trois à Chasiv Yar, près de Bakhmout, selon le bureau présidentiel ukrainien.

«Malgré la résistance acharnée des occupants, nos soldats font tout leur possible pour libérer le territoire ukrainien. L'opération se poursuit comme prévu», a assuré M. Zaluzhnyi.

Par ailleurs, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a affirmé que l'Ukraine prévoyait d'utiliser des missiles HIMARS fabriqués aux États-Unis et des missiles Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni pour attaquer le territoire russe, y compris la péninsule de Crimée illégalement annexée. Il a averti que l'utilisation de ces missiles sur des cibles situées en dehors de la zone de guerre actuelle «déclencherait des frappes immédiates sur les centres de décision situés sur le territoire de l'Ukraine». Il n'a pas donné plus de détails.