La rébellion contre l'armée russe a peut-être pris fin en moins de 24 heures, mais le désarroi dans les rangs ennemis était un cadeau inattendu et une motivation supplémentaire pour les troupes ukrainiennes

Le spectacle de la mutinerie d'Evgueni Prigojine dans le quartier général militaire russe Rostov-sur-le-Don, et plus tard la ruée de la Russie pour fortifier Moscou alors que les troupes marchaient pour renverser la direction militaire du pays ont été accueillis «avec des applaudissements» par les commandants du groupe des forces orientales de l'Ukraine, a déclaré son porte-parole, Serhii Cherevatiy.

M. Cherevatiy a souligné que les soldats sur le front étaient heureux à propos de ce développement, ajoutant que le chaos et le désordre du côté russe aidaient les troupes ukrainiennes.

Une vidéo du commandant de drone ukrainien bien connu, «Magyar», regardant la révolte tout en mangeant une énorme quantité de maïs soufflé est devenue virale. Une pléthore de mèmes se moquant du dirigeant russe Vladimir Poutine ont inondé les médias sociaux, et les hauts gradés ukrainiens ont signalé que cela laissait entrevoir plus d'instabilité à venir pour les Russes.

La crise immédiate s'est terminée par un accord négocié par Minsk qui enverrait M. Prigozhin en exil au Bélarus. Mais pour les Ukrainiens qui regardaient, le mal était fait: les vulnérabilités russes ont été exposées, et en acceptant des concessions quelques heures après avoir qualifié M. Prigozhin de traître, Vladimir Poutine est apparu faible et désespéré.

La rébellion de courte durée n'a pas sensiblement affecté la position de l'armée russe le long de la ligne de front de 1000 kilomètres dans l'est de l'Ukraine, mais elle pourrait donner à l'Ukraine l'impulsion dont elle a besoin pour intensifier la phase initiale de sa contre-offensive, qui, ont admis les dirigeants militaires, va plus lentement que prévu.

«À court terme, cela a détourné l'attention de la guerre et détourné certaines ressources du front», a expliqué Nigel Gould-Davies, chercheur principal pour la Russie et l'Eurasie à l'Institut international d'études stratégiques. Mais à plus long terme, a-t-il dit, cela montre un manque d'unité parmi les forces combattantes russes.

«C'est terrible pour le moral de la Russie. Aussi bien les officiers que les soldats. C'est très bon pour le moral de l'Ukraine», a-t-il résumé.

Sur les chaînes russes Telegram, des militaires qui bloguent sur la guerre ont exhorté les soldats russes à rester concentrés sur la guerre. «Frères! Tous ceux qui tiennent une arme sur la ligne de contact, rappelez-vous que votre ennemi est en face de vous», lit-on dans un message.

Le soldat ukrainien Andrii Kvasnytsia, qui a été blessé en combattant dans la ville orientale de Bakhmut, où les combats se déroulent sans arrêt le long des flancs sud de la ville minière de sel occupée par les troupes russes, a déclaré: «Tout le monde est excité».

«Mon ami m'a appelé aujourd'hui et il m'a dit: "Andrii, je n'ai pas bu depuis tant d'années, mais aujourd'hui j'ai une bonne raison de boire"», a relaté l'homme de 50 ans.

«Tout est difficile, pas facile, mais nous allons certainement gagner», a-t-il ajouté en entrevue avec l'Associated Press depuis Kyiv, où il se remet de ses blessures.