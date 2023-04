Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré jeudi que son pays ne reviendrait pas sur sa demande de retrait des forces russes de Crimée, ainsi que d'autres parties de l'Ukraine que Moscou a illégalement annexées plus récemment.

«Nous sommes unis par les principes de la charte des Nations unies et par la conviction commune que la Crimée est l'Ukraine et qu'elle reviendra sous le contrôle de l'Ukraine», a déclaré M. Kuleba, qui s'exprimait par liaison vidéo lors d'un rassemblement dans la capitale roumaine, Bucarest.dans la capitale roumaine, Bucarest.

«Chaque fois que vous entendez quelqu'un, où que ce soit dans le monde, dire que la Crimée est en quelque sorte spéciale et ne devrait pas être rendue à l'Ukraine, comme n'importe quelle autre partie de notre territoire, vous devez savoir une chose : l'Ukraine est en désaccord catégorique avec ces déclarations», a-t-il ajouté lors de la conférence sur la sécurité de la mer Noire.

Le Kremlin veut que Kyiv reconnaisse la souveraineté de la Russie sur la Crimée ainsi que l'annexion en septembre des provinces ukrainiennes de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporijjia.

L'Ukraine a rejeté ces demandes et n'entamera pas de négociations avec la Russie tant que les troupes de Moscou ne se seront pas retirées de tous les territoires occupés.

Bien qu'il n'y ait aucun signe d'éventuels pourparlers de paix, les deux pays ont sporadiquement échangé des prisonniers de guerre et ont conclu un accord en temps de guerre pour l'exportation de céréales ukrainiennes et de céréales et d'engrais russes. L'accord sur les céréales a contribué à apaiser les inquiétudes concernant l'approvisionnement alimentaire mondial, en particulier dans les pays d'Afrique, du Moyen-Orient et de certaines régions d'Asie, où de nombreuses personnes souffrent déjà de la faim.

L'accord, négocié par les Nations unies et la Turquie en juillet dernier, est toutefois délicat et a fait l'objet de menaces répétées de la part de Moscou, qui souhaite y mettre fin.

Le mois dernier, la Russie a accepté de prolonger l'accord sur les céréales de 60 jours ― au lieu des 120 jours prévus lors d'une précédente prolongation ― afin d'envoyer un signal d'alarme à l'Occident.

Le ministère russe des Affaires étrangères a prévenu jeudi qu'aucune discussion sur la prolongation de l'accord sur les céréales de la mer Noire au-delà du 18 mai n'aurait lieu tant que des progrès n'auraient pas été réalisés dans la résolution de ce qu'il a appelé «cinq problèmes systémiques» résultant des sanctions imposées à la Russie en raison de la guerre.

Il a indiqué dans un communiqué que ces problèmes étaient les suivants : reconnexion de la banque agricole russe, détenue par l'État, au système bancaire international SWIFT; reprise des livraisons à la Russie de machines agricoles, de pièces détachées et de services; levée des restrictions sur l'assurance et la réassurance et de l'interdiction d'accès aux ports; rétablissement du fonctionnement du pipeline d'ammoniac Tolyatti-Odesa; et déblocage des avoirs et des comptes étrangers des entreprises russes liées à la production et au transport de denrées alimentaires et d'engrais.

Les analystes militaires estiment qu'une contre-offensive ukrainienne prévue dans les mois à venir pourrait viser le corridor terrestre entre la Russie et la Crimée, dans l'espoir de diviser les forces russes en deux.

Il s'agirait d'un défi militaire de taille. Des images satellitaires montrent que les forces du Kremlin creusent de vastes réseaux de tranchées dans la zone située entre l'Ukraine continentale et la péninsule de la mer Noire.

Les combats de ces derniers mois se sont transformés en une guerre d'usure, aucune des deux parties ne parvenant à prendre de l'élan au cours de l'hiver et recourant souvent à des bombardements de longue portée.

Au moins quatre civils ont été tués et 11 blessés dans les derniers barrages russes qui ont continué à frapper des infrastructures civiles, a déclaré jeudi le bureau présidentiel ukrainien.

L'armée ukrainienne a dit que les forces russes avaient lancé, au cours des dernières 24 heures, 32 frappes aériennes, deux frappes de missiles et 40 attaques à l'aide de lance-roquettes multiples.