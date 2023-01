La Banque du Canada devrait annoncer mercredi prochain la huitième hausse consécutive de ses taux d’intérêt et la plupart des banques commerciales prévoient une augmentation d'un quart de point de pourcentage.

Cela porterait le taux directeur de la banque centrale à 4,5 %, le plus élevé depuis 2007.

Bien que l'inflation globale ait sensiblement ralenti le mois dernier, Royce Mendes, chef de la stratégie macroéconomique du Mouvement Desjardins, observe que les pressions inflationnistes sous-jacentes sont toujours persistantes. «Je pense que (la banque) utilisera tout cela pour justifier la nouvelle hausse des taux», pense-t-il.

Le mois dernier, le taux de chômage est tombé à 5 % au Canada, légèrement au-dessus du creux historique de 4,9 %.

Une pause?

Après avoir de nouveau relevé les taux en décembre, la Banque du Canada a signalé qu'elle était prête à faire une pause dans son cycle de fortes hausses de taux. L’institution est probablement encouragée par le ralentissement de l'inflation globale; après avoir culminé à 8,1 % au cours de l'été, le taux d'inflation annuel a chuté à 6,3 % le mois dernier.

Cependant, Royce Mendes a noté que les mesures de base de l'inflation, à l'exclusion des éléments plus volatils tels que la nourriture et les hydrocarbures, n'ont baissé que légèrement le mois dernier.

Pendant des mois, les observateurs du marché ont tenté de deviner à quel moment la banque centrale serait prête à cesser de relever les taux, certains exprimant leur optimisme quant au fait que la hausse de décembre serait la dernière. Cependant, cette fois, la plupart des prévisionnistes semblent s'entendre sur une hausse en janvier, affirmant qu'une augmentation la semaine prochaine serait la dernière augmentation du cycle.

Royce Mendes s'attend lui aussi que ce soit la dernière augmentation avant un certain temps. Cependant, à son avis, «la Banque du Canada doit s'assurer qu'elle en a fait suffisamment pour remettre l'inflation sur la voie de la cible de 2 %. Et ce n'est pas encore clair».

Le directeur de l'économie du Groupe Banque TD, James Orlando, estime que même si elle avait l'intention de cesser d'augmenter les taux, la Banque du Canada ne semble pas prête à reculer dans son annonce de la semaine prochaine.

M. Orlando s'attend à ce que la Banque du Canada dise qu'elle ne prévoit pas la nécessité de nouvelles hausses de taux, mais qu'elle continuera de surveiller l'évolution des conditions économiques. De cette façon, la porte est ouverte à de nouvelles hausses de taux si nécessaire. «De toute évidence, si les choses deviennent incontrôlables … alors elle pourrait devoir augmenter à nouveau les taux».

Des hausses rapides

Depuis le mois de mars dernier, la Banque du Canada s'est lancée dans l'un des cycles de hausse des taux les plus rapides de son histoire. Après avoir réduit les taux d'intérêt à près de zéro pendant la pandémie pour stimuler une économie en chute libre, en 2022, elle n’a cessé de les augmenter pour réprimer la flambée des prix.

Les hausses ont déjà considérablement ralenti le marché du logement et devraient affecter l'économie plus largement avec le temps. Les entreprises et les consommateurs confrontés à des coûts d'emprunt plus élevés réduiront leurs dépenses, amenuisant ainsi la demande et atténuant les pressions à la hausse sur les prix.

Pourtant, jusqu'à présent, les économistes disent qu'une grande partie de la baisse de l'inflation a été causée par des facteurs indépendants de la volonté de la Banque du Canada, comme la baisse des prix de l'énergie. Cela signifie que le poids des hausses de taux d'intérêt n'a pas encore été ressenti.

Royce Mendes voit de la part de la Banque du Canada une volonté d'équilibrer les risques d'augmenter les taux trop, ou trop peu. «C'est un exercice d'équilibre très difficile», explique-t-il.

Politique monétaire

La Banque du Canada publiera également mercredi son rapport trimestriel sur la politique monétaire, qui fournira des prévisions mises à jour pour la croissance économique et l'inflation.

Alors que l'économie canadienne réagit aux taux d'intérêt plus élevés, de nombreux économistes disent que le Canada entrera dans une légère récession cette année. Certains signes indiquent que les taux d'intérêt élevés et l'inflation pèsent sur les entreprises et les consommateurs.

Cette semaine, la Banque du Canada a publié ses enquêtes sur les perspectives des entreprises et les attentes des consommateurs, qui ont montré que les entreprises perdent confiance et que les Canadiens réduisent leurs dépenses pour compenser l'augmentation des factures de produits de première nécessité. Dans le même temps, les anticipations d'inflation étaient encore relativement élevées dans les enquêtes.

Intervention du gouvernement québécois?

Le chef du Parti québécois et député de Camille-Laurin, Paul St-Pierre Plamondon, demande au premier ministre du Québec d'intervenir auprès de la Banque du Canada pour mettre un terme à l'augmentation des taux d'intérêt. Le PQ est d'avis que cette hausse doit cesser alors que «l’inflation a commencé à se calmer considérablement» et demande à François Legault d'intervenir formellement au nom du gouvernement du Québec afin de s'opposer à une nouvelle hausse.

«S’occuper de l’économie, ce n’est pas de laisser les clés de notre situation économique au fédéral sans se poser de questions, le gouvernement du Québec se doit d’être proactif même si c’est une compétence fédérale. Il a le devoir d’intervenir maintenant de manière ferme, au nom du Québec, pour éviter que des familles québécoises se retrouvent à la rue en raison de la négligence de la Banque du Canada», affirmait jeudi Paul St-Pierre Plamondon par voie de communiqué.

Paul St-Pierre Plamondon écorche d'ailleurs la Banque du Canada dans sa façon d'avoir géré la crise de l'inflation.

«Il faut rappeler que la Banque du Canada a dormi au gaz pendant plusieurs mois en minimisant la bulle immobilière et les premiers signes de la montée inflationniste, pour ensuite agir de manière précipitée et brutale, en mode panique. Les Québécois n’ont pas à faire les frais de cette négligence et cette incompétence», peut-on lire dans un communiqué envoyé aux médias.

Avec des informations de Jennifer Gravel, Noovo Info