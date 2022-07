L’inflation demeure bien au-dessus de sa cible au Canada, et au Québec, malgré les interventions de la Banque du Canada dans les derniers mois.

La plupart des spécialistes prévoyaient que la banque centrale augmenterait de trois quarts de point de pourcentage les taux d’intérêt portant ainsi son taux directeur à 2,25%, mais la Banque du Canada a plutôt annoncé mercredi qu’elle augmente le taux cible du financement à un jour pour le faire passer à 2,5 %, soit une hausse de 100 points.

Le taux officiel d’escompte s’établit à 2,75%, et le taux de rémunération des dépôts, à 2,5%. La Banque poursuit sa politique de resserrement quantitatif.

L’inflation au Canada est plus élevée et persistante que la Banque le prévoyait dans son Rapport sur la politique monétaire d’avril, et restera probablement autour de 8 % au cours des prochains mois selon l'institution.

Dans un communiqué, la Banque du Canada ajoute que «même si des facteurs mondiaux comme la guerre en Ukraine et les perturbations continues de l’approvisionnement ont été les principaux moteurs de l’inflation, les pressions intérieures sur les prix attribuables à la demande excédentaire gagnent en importance».

La Banque du Canada stipule que plus de la moitié des composantes de l’indice des prix à la consommation affichent maintenant une hausse supérieure à 5% et qu'avec cette généralisation des pressions sur les prix, les mesures de l’inflation fondamentale de la Banque ont augmenté pour s’établir entre 3,9 et 5,4%.

«De plus, des résultats d’enquêtes indiquent que davantage de consommateurs et d’entreprises s’attendent à ce que l’inflation soit plus élevée pendant plus longtemps, ce qui accentue le risque d’un enracinement de la forte inflation pour l’établissement des prix et des salaires. Si cela se produit, le coût économique pour restaurer la stabilité des prix sera plus grand», peut-on lire dans le communiqué de la Banque du Canada.

L’inflation est aussi plus élevée à l’échelle mondiale, vu l’incidence de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les contraintes d’offre qui persistent et la forte demande.

«De nombreuses banques centrales resserrent leur politique monétaire pour lutter contre l’inflation, et les conditions financières plus tendues qui en résultent modèrent la croissance économique. Aux États-Unis, l’inflation élevée et les taux d’intérêt en hausse contribuent à un ralentissement de la demande intérieure. L’économie chinoise est plombée par des vagues de restrictions visant à contenir les éclosions de COVID-19. Les prix du pétrole restent élevés et volatils. La Banque s’attend maintenant à ce que la croissance économique mondiale ralentisse pour s’établir à environ 3½ % cette année et 2 % en 2023, avant de se raffermir pour atteindre 3 % en 2024» explique-t-on dans le communiqué de la Banque du Canada.

Une décision critiquée par Québec solidaire

Le député de Québec solidaire Simon Tremblay-Pépin a vivement critiqué la décision de la Banque du Canada, affirmant que la hausse du taux directeur vise uniquement à défendre les intérêts des «banques et des grandes fortunes, plutôt que celui des travailleurs et des travailleuses».

«Le gouvernement du Québec a laissé cette crise arriver malgré nos avertissements. Il faut en faire plus pour aider les Québécois et les Québécoises à faire face à l’augmentation du coût de la vie», a déclaré l’économiste par voie de communiqué.

Le député de Pointe-aux-Trembles a également montré du doigt le ministre Éric Girard, disant que ce dernier «semble convaincu que la hausse des taux va stabiliser les prix». M. Tremblay-Pépin craint toutefois qu’une récession se profile à l’horizon à la suite d’une augmentation des prix.

«Le pire des scénarios pour bien des gens, a-t-il lancé. Dans les prochaines semaines, l’équipe économique de Québec solidaire aura des propositions pour aider les familles à faire face à la hausse du coût de la vie.»

La Banque s’attend à ce que l’économie canadienne progresse de 3,5 % en 2022, de 1,75 % en 2023 et de 2,5 % en 2024. «L’activité ralentira à mesure que la croissance mondiale s’essoufflera et que le resserrement de la politique monétaire fera sentir ses effets dans l’économie», dit-on.

La prochaine date d’établissement du taux cible du financement à un jour est le 7 septembre 2022. La Banque publiera sa prochaine projection complète pour l’économie et l’inflation, ainsi qu’une analyse des risques connexes, dans le Rapport sur la politique monétaire qui paraîtra le 26 octobre 2022.

