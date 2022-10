La Banque du Canada a relevé mercredi son taux d'intérêt directeur d'un demi-point de pourcentage et a prévenu que les taux devraient encore augmenter pour lutter contre l'inflation, qui a atteint des sommets de plusieurs décennies.



Depuis mars, la banque centrale a relevé son taux directeur six fois de suite, le faisant passer de 0,25 % à 3,75 % dans l'un des cycles de resserrement monétaire les plus rapides de son histoire.

Les économistes étaient divisés sur la question de savoir si la Banque du Canada choisirait une hausse de 50 ou de 75 points de base avant son annonce de mercredi.

Tu Nguyen, économiste chez RSM Canada, a estimé que la décision était «étonnante» et «risquée» étant donné que la Réserve fédérale américaine devrait augmenter ses taux de trois quarts de point de pourcentage la semaine prochaine.

«Cela pourrait être risqué dans le sens où cela pourrait affaiblir le dollar canadien encore plus qu'il ne l'est actuellement, a fait valoir Mme Nguyen. Cela pourrait alimenter encore plus l'inflation, car cela rend tout ce qui est importé des États-Unis au Canada plus cher.»

Dans un communiqué de presse, la banque a indiqué qu'elle s'attendait à ce que les taux d'intérêt augmentent encore davantage pour lutter contre une inflation obstinément élevée.

«Étant donné que l’inflation et les attentes d’inflation sont élevées, et que des pressions continues s’exercent sur la demande dans l’économie, le conseil de direction s’attend à ce que le taux directeur doive encore augmenter», a affirmé la Banque du Canada, notant que les futures hausses de taux seraient déterminées en fonction de ses observations de la situation économique.

Dans son dernier rapport sur la politique monétaire, la banque note que même si l'inflation s'est atténuée ces derniers mois, les prix des aliments et des services continuent d'augmenter rapidement.

L'inflation annuelle du Canada a légèrement ralenti en septembre pour s'établir à 6,9 %, mais le coût des produits à l'épicerie continue d'augmenter. Selon Statistique Canada, les prix des produits alimentaires ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis 1981, avec des prix en hausse de 11,4 % en septembre par rapport au même mois un an plus tôt.

La Banque du Canada dit s'attendre à ce que l'inflation ralentisse à 3,0 % d'ici la fin de 2023, avant de revenir à son objectif de 2,0 % d'ici la fin de 2024.

La banque centrale a ajouté que l'économie canadienne continuait de fonctionner avec une demande excédentaire importante, tandis que les entreprises sont confrontées à des pénuries de main-d'œuvre généralisées.

Les taux d'intérêt plus élevés commencent à aider à rééquilibrer l'offre et la demande dans l'économie, alors que les coûts d'emprunt plus élevés ralentissent les dépenses, a expliqué la banque.

Prévisions revues à la baisse

Alors que les craintes d'une récession imminente grandissent, la banque centrale a révisé à la baisse ses prévisions de croissance tant au niveau national qu'international.

Au Canada, la banque s'attend à ce que la croissance économique stagne vers la fin de l'année et au début de 2023, avec une croissance se situant entre zéro et 0,5 %.

«Cela donne à penser que, durant quelques trimestres, la croissance pourrait tout aussi bien être un peu en deçà de zéro qu’être légèrement positive», a affirmé la banque.

Ses prévisions à plus long terme suggèrent que l'économie canadienne progressera d'un peu moins de 1 % en 2023, puis de 2 % en 2024.

La banque a souligné que si elle considérait auparavant que les effets négatifs des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de l'inadéquation du marché du travail étaient temporaires, elle les suppose désormais permanents. Ce changement pèsera sur la croissance économique, même si une immigration plus élevée contrebalancera partiellement leurs effets, a-t-elle expliqué.

La croissance mondiale devrait passer de 3,25 % en 2022 à environ 1,50 % en 2023, marquant le taux de croissance mondiale le plus lent depuis 1982, à l'exclusion de la pandémie de COVID-19 et de la crise financière mondiale de 2008-2009. Elle devrait ensuite rebondir à environ 2,5 % en 2024.