La Banque du Canada estime que les hauts niveaux d'endettement des ménages et les prix élevés des logements représentent des risques clés au système financier canadien.

Dans la plus récente édition de sa Revue du système financier, la banque centrale a indiqué que ces deux facteurs interreliés augmentaient le risque de ralentissement pour la croissance économique, puisque les hausses de taux d'intérêt, qui visent à contrer l'inflation, augmentent la probabilité que les ménages soient forcés de réduire leur consommation pour rembourser leur dette.

L'évaluation de la vulnérabilité persistante liée au niveau élevé d'endettement des ménages s'est complexifiée au cours des deux dernières années, a expliqué la banque centrale. Les finances des ménages se sont généralement améliorées, même si les niveaux d'endettement ont augmenté.

De plus en plus de ménages repoussent les limites de leurs finances pour acheter une propriété résidentielle, et ces ménages en particulier pourraient ne pas être capable de puiser dans leur avoir propre foncier dans l'éventualité d'une correction des prix.

La Banque a indiqué que les autres vulnérabilités du système financier comprenaient les cybermenaces, étant donné l'interconnectivité du système financier et la fragile liquidité des marchés des titres à revenu fixe.

L'invasion russe de l'Ukraine a aussi compliqué la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et augmenté les risques de réévaluation rapide des actifs exposés aux risques climatiques.