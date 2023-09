La Banque Laurentienne a terminé son examen des options stratégiques sans avoir conclu d’accord de vente.

La banque montréalaise a décidé que la meilleure façon de créer de la valeur pour les actionnaires est d’accélérer l’évolution de son plan stratégique actuel en mettant l’accent sur l’efficacité et la simplification.

Une révision stratégique est souvent considérée par les investisseurs comme un prélude à la vente d’une entreprise. Cependant, la Laurentienne a déclaré qu’elle s’efforcerait de simplifier sa structure organisationnelle et de se concentrer sur l’allocation du capital et des ressources à ses activités les plus rentables et à ses produits spécialisés.

`Après avoir terminé la revue de nos options stratégiques, nous avons plus que jamais confiance au fort positionnement de la Banque Laurentienne sur le marché et à l’offre unique qu’elle propose à ses clients', a déclaré Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction de la Banque Laurentienne, dans un communiqué.

«Alors que nous continuons à faire évoluer notre Banque, l’équipe de direction et tous les employés s’appuieront sur notre capacité reconnue à mettre en œuvre notre plan et à produire des résultats concrets pour nos clients, nos actionnaires et nos différentes parties prenantes.»

La Laurentienne a annoncé son examen stratégique en juillet, ce qui a donné lieu à des spéculations sur la possibilité d’une acquisition de la banque.

La banque a déclaré jeudi qu’elle avait envisagé diverses options, notamment l’acquisition de l’ensemble de la banque, la vente de certaines activités, ainsi que l’accélération de son plan stratégique actuel.

Dans le cadre de son plan d’action, la banque a indiqué qu’Éric Provost, présentement à la tête des services aux entreprises, assumera la direction des services bancaires aux particuliers à titre de chef de groupe des services bancaires aux particuliers et aux entreprises.

Sébastien Bélair deviendra également chef des services administratifs de la banque, assumant la responsabilité des opérations de la banque en plus de son rôle actuel de chef des ressources humaines.

La Laurentienne a déclaré qu’elle partagerait plus d’informations lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre le 7 décembre et qu’elle dévoilerait un plan stratégique renouvelé lors d’une journée des investisseurs au début de l’année 2024.

La banque a travaillé sur un plan stratégique de trois ans qu’elle a lancé à la fin de 2021 pour moderniser ses opérations, y compris avec le déploiement de sa première application bancaire mobile.