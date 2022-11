La première bordée de neige qui tombe sur le sud du Québec mercredi matin complique l'heure de pointe matinale. À Grenville-sur-la-Rouge, l'autoroute 50 est fermée dans les deux directions, entre le chemin Kilmar et le chemin Scotch, et ce pour une durée indéterminée.

Selon Québec 511, qui surveille l'état du système routier québécois, la fermeture de l'autoroute est due à un carambolage impliquant six véhicules.



Par ailleurs, à Laval, un accident sur l'autoroute 15 en direction nord risque aussi de compliquer la vie des automobilistes. L'indicent, survenu près du boulevard Curée-Labelle, impliquerait également plusieurs véhicules. Le ministère des Transports devait se rendre sur les lieux.

Environnement Canada a publié mercredi matin plusieurs bulletins et avertissements de neige pour les régions du sud et de l'est du Québec.

À Montréal, on prévoyait 5 à 10 centimètres de neige au cours de la journée, tandis que les accumulations pourraient atteindre 10 à 15 cm en Mauricie et 15 à 20 cm dans la région de Québec.

Les chutes de neige peuvent réduire la visibilité et l'adhérence sur les routes, ce qui a poussé Environnement Canada à demander aux gens d'adapter leur conduite.