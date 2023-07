D’autres membres des Forces armées canadiennes devraient être déployés mercredi pour aider les pompiers à combattre les près de 400 feux de forêt actifs en Colombie-Britannique.

La ministre de la Gestion des urgences de la Colombie-Britannique, Bowinn Ma, a précisé que 75 militaires se dirigeraient vers Burns Lake, dans le centre de la province, pour rejoindre 75 autres militaires qui ont été envoyés mardi à Vanderhoof dans le cadre de l'aide fédérale à la lutte contre les incendies de forêt dans la province.

La ministre Ma dit que les prévisionnistes s'attendent à une augmentation de l'activité des incendies, car les vents changeants entraînent un ciel plus clair, des températures plus élevées et un taux d’humidité plus faible.

La Colombie-Britannique a déjà établi un record pour la superficie totale brûlée en un an sur son territoire avec environ 14 000 kilomètres carrés qui ont passé au feu.

Les responsables du BC Wildfire Service affirment que la saison n'a pas encore atteint son apogée et ils préviennent que la sécheresse qui a contribué à alimenter les flammes cette saison pourrait se poursuivre l'année prochaine, ce qui pourrait entraîner un début précoce de la saison des incendies de 2024.

Un bulletin provincial montre que 18 des 34 bassins hydrographiques de la Colombie-Britannique sont au niveau 4 de sécheresse, ce qui signifie que des dommages aux écosystèmes et aux communautés sont probables, tandis que quatre autres sont au niveau 5, le plus élevé.

Bowinn Ma affirme qu'environ 150 personnes font actuellement l'objet d'ordres d'évacuation en raison des incendies de forêt, tandis qu'environ 3400 autres sont sous alerte d'évacuation et doivent être prêtes à partir à court terme dans les régions du nord-ouest et du nord-est de la province.