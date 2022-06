La Caisse de dépôt et placements du Québec (CDPQ) et DP World, un exploitant portuaire basé à Dubaï, annoncent lundi un investissement de 5 milliards $ US dans trois actifs de DP World aux Émirats arabes unis.

La CDPQ investira 2,5 milliards $ US dans le port de Jebel Ali, la zone franche de Jebel Ali et le parc industriel national, par l'entremise d'une nouvelle coentreprise dans laquelle elle détiendra une participation d'environ 22 %. Le reste de la transaction sera financé par dette.

D'autres investisseurs de long terme auront l'occasion d'acquérir une participation pouvant atteindre 3 milliards $ US.

Le communiqué de CDPQ précise que la transaction implique une valeur d'entreprise d'environ 23 milliards $ US pour les trois actifs.

Le port de Jebel Ali est présenté comme le deuxième plus important à l'extérieur de l'Asie, situé pour desservir le corridor commercial reliant l'Occident et l'Orient grâce à ses connexions avec 150 villes du monde.

Quant à la zone franche de Jebel Ali, on y trouve des sociétés de 140 pays.

Le premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ, Emmanuel Jaclot, signale que Jebel Ali est infrastructure commerciale stratégique qui joue un rôle crucial dans l'économie mondiale.

La première tranche de la transaction, de 5 milliards $ US, devrait être conclue au deuxième ou au troisième trimestre de 2022, et la clôture de la seconde tranche, jusqu'à 3 milliards $ US, devrait avoir lieu au quatrième trimestre de 2022.