Debby Friday a remporté le prix Polaris 2023 pour son album «Good Luck».

Le premier album complet de la Canadienne d'origine nigériane a été sélectionné pour le prix de 50 000 $ par un grand jury composé de 11 membres qui l'a nommé meilleur album canadien de l'année en raison de sa valeur artistique.

Avec «Good Luck», Debby Friday s'appuie sur les sons industriels de ses précédents microalbums avec une voix plus émouvante.

Les critiques musicaux ont comparé son album à des artistes aussi divers que le groupe de métal industriel Ministry, Nine Inch Nails, le groupe de hip-hop Run the Jewels ainsi que Beyoncé.

Le prix Polaris est considéré comme l'un des prix musicaux les plus prestigieux au pays.

Parmi les lauréats précédents, on compte Pierre Kwenders, Haviah Mighty, Jeremy Dutcher et Kaytranada.

L'année dernière, le Polaris avait été décerné au Québécois d'origine congolaise Pierre Kwenders pour son troisième album, «Jose Louis and the Paradox Of Love».

Debby Friday a remercié les nombreuses personnes qui l'ont aidée dans sa carrière et a évoqué son enfance dans un petit village du Nigeria.

«C'est quelque chose que je ne pensais pas possible, a-t-elle déclaré depuis la scène. Je suis ici aujourd'hui et cela me paraît être un miracle».

Dix musiciens et groupes canadiens étaient en lice pour le prix Polaris, dont la Montréalaise Gayance, pour son album de musique house et électronique «Mascarade».

Le prix Polaris récompense le meilleur album canadien de l'année précédente, sans égard au genre ou aux ventes. Il est choisi par un groupe de journalistes, de diffuseurs et de blogueurs.

Plusieurs changements ont été apportés au Polaris cette année. L'émission était diffusée en direct sur la plateforme Gem de CBC depuis l'espace événementiel CARLU à Toronto, qui pouvait accueillir jusqu'à 1500 personnes. Mais les organisateurs ont opté pour une salle Massey plus vaste, ce qui permet de vendre plus de billets.

Par ailleurs, le Polaris ne remettra plus de bourses de 3000 $ à chacun des finalistes. Et les organisateurs ont annoncé que le spectacle-gala de cette année ne sera plus diffusé en intégralité et en direct sur la plateforme CBC Gem.

Des extraits seront toutefois téléchargés sur les sites de médias sociaux de CBC tout au long de la soirée mardi. Et un montage des faits saillants sera diffusé vendredi à l'émission «CBC Music Live», sur la chaîne CBC Music.