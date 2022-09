Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a pris la parole vendredi devant les journalistes pour attaquer les plans de ses adversaires en matière d’environnement, particulièrement ceux visant la réduction des gaz à effet de serre.

«Le PLQ, le PQ et QS ont présenté des «plans verts» qui ne fonctionnent pas», affirme M. Legault.

Il précise que la CAQ, dans ses propres plans, a visé le maximum de la capacité du Québec en matière de production d’électricité d’ici 2030.

Le gouvernement caquiste s'est engagé à réduire ses GES de 37,5 % par rapport à 1990 d'ici à 2030, mais les libéraux proposent une cible de 45 % de réduction, tout comme le Parti québécois, tandis que Québec solidaire vise au moins 55 %.

«Ceux qui nous disent qu’ils veulent aller plus loin d’ici 2030, ils ne nous disent pas où ils vont prendre l’électricité et même si l’option était des barrages, ce n’est pas réaliste qu’ils soient prêts pour 2030», affirme le chef de la CAQ.

François Legault ajoute que selon lui, les plans des partis de Dominique Anglade, Paul Saint-Pierre Plamondon et Gabriel Nadeau-Dubois font fit du manque de travailleurs en construction.

«Quand nous regardons le Programme québécois en infrastructures (PQI), nous sommes « accotés» lorsque nous additionnons le transport, la santé et l’éducation. Quand les autres partis disent qu’ils vont aller plus vite pour construire du transport collectif, ça ne fonctionne pas», affirme M. Legault.

Il a attaqué le plan libéral, qui propose un projet de production d'hydrogène et d'élimination des GES qui exigerait pas moins de 170 térawatts-heures.

«Quand Mme Anglade dit qu'elle va mettre des éoliennes partout au Québec, ça ne marche pas», a-t-il dénoncé, en évoquant ses échanges avec Hydro-Québec: un «équilibre» nécessaire entre l'intermittence des éoliennes qui ont besoin de vent, et les barrages qui apportent de la constance grâce à leurs réservoirs.

«Ce n'est pas vrai quand on vous dit qu'on va y arriver seulement avec des éoliennes et l'efficacité énergétique», a pris la peine de marteler M. Legault sur la tribune du sommet électoral de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), où il était invité avec les autres chefs.

«Ça va prendre soit des barrages, soit du nucléaire.»

«Quand on dit: ''on va construire des grands barrages'', ce n'est pas ça, la solution», a lancé du tac au tac la cheffe libérale Dominique Anglade, elle aussi invitée à l'événement.

Elle a notamment parlé de solutions novatrices comme le «stockage d'énergie».

Vers le vote

Il ne reste plus que 9 jours avant le vote par anticipation et plus que 17 jours avant le jour du vote officiel pour élire le prochain gouvernement du Québec.

Tout juste avant le point de presse médiatique, le chef de la CAQ a profité d’un moment devant ses troupes pour faire un appel au vote.

«Nous avons un travail à faire pour que la démocratie joue son jeu. J’ai besoin de vous autres. Je sais que c’est du travail. Je pense que ça vaut la peine parce que notre cause est noble. Quand je regarde notre équipe, quand on parle d’un Québec plus prospère, nous avons commencé à travailler, nous avons réduit l’écart de richesse, nous avons la meilleure équipe économique pour laisser à nos enfants un Québec plus prospère», a-t-il affirmé devant des militants.

