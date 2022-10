Au lendemain des élections générales au Québec, quelques dossiers retiennent l’attention, dont la place des femmes, le mode de scrutin et l’avenir du PCQ et le possible recomptage dans Beauce-Nord.

Michel Bherer a discuté de tout ça mardi au bulletin Noovo Le Fil 22 avec Dominic Vallières, analyste politique. Voyez l'entrevue complète dans la vidéo ci-haut.

La place des femmes

Un nombre record de femmes ont été élues à la CAQ alors plusieurs s’attendent à ce que François Legault nomme un conseil des ministres paritaire.

«Un conseil des ministres paritaires on a vu ça une seule fois sous un gouvernement de Jean Charest», souligne Dominic Vallières qui croit que les attentes sont élevées.

«Non seulement ce sont des femmes, mais ce sont des femmes qui ont été placées dans des circonscriptions où elles pouvaient gagner, elles sont compétentes. C’est vrai à la CAQ et c’est vrai pour les libéraux qui ont fait élire beaucoup de nouvelles femmes», explique Dominic Vallières.

« Je m’attends à ce que le visage de l’Assemblée nationale soit très différent, et ce, d’un côté comme de l’autre du salon bleu», ajoute-t-il.

Et le mode de scrutin ?

La distorsion démocratique dans l’actuel mode de scrutin au Québec était sur toutes les lèvres au lendemain des élections.

«Nous parlons d’élections générales, mais en réalité ce sont 125 élections locales. Le candidat qui a le plus de votes dans sa circonscription est élu et ensuite on additionne les élus. Il y a peu de lien entre le résultat du nombre d’élus et le nombre de votes exprimés réellement» souligne Dominic Vallières.

«Beaucoup de gens ont soif de changement pour le mode de scrutin, mais voyons pendant combien de temps ça sera dans les discussions. Le premier ministre a fermé la porte au changement assez rapidement», ajoute M. Vallières.

Vers un recomptage ?

Finalement, la décision d’un recomptage dans Beauce-Nord, processus réclamé par le candidat conservateur, doit passer par la Cour du Québec.

«Les décomptages se déroulent toujours après des représentants d’avocat devant un juge et c’est le juge qui tranche», rappelle Dominic Vallières.

