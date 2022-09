À mi-chemin de la campagne électorale, deux sondages placent la Coalition avenir Québec en avance dans les intentions de vote des Québécoises et des Québécois.

La CAQ obtient 38% des appuis, devant le Parti libéral du Québec à 18%, Québec solidaire à 17%, le Parti conservateur du Québec à 15% et le Parti québécois à 11%, selon un sondage Léger/Journal de Montréal. Le parti de François Legault a perdu 4 points depuis le dernier exercice, alors que Québec solidaire en gagne 2, le PLQ le PCQ et le PQ en gagne 1.



Cette enquête d'opinion a été réalisée sur le web auprès de 3100 répondants, entre le 6 et 12 septembre. La marge d'erreur maximale est estimée à +/- 1.8%, 19 fois sur 20.

Une autre enquête d'opinion menée par MainStreet place la CAQ en avance avec 41.4% des appuis, devant le PCQ d'Éric Duhaime à 19.3%, le PLQ de Dominique Anglade à 17.8%, QS de Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois à 10.5% et le PQ de Paul St-Pierre-Plamondon à 7.5%. Ce sondage a été mené auprès de 1529 personnes et la marge d'erreur est estimée à +/- 2.5%.

Voici les résultats des sondages provinciaux du Québec de jeudi de Recherche Mainstreet.



Plus que 19 jours avant le jour des élections!



Ces résultats sont publiés alors que le premier débat des chefs en français sera présenté ce jeudi soir à TVA.