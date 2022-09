Le chef de la Coalition avenir Québec a fait des promesses mercredi aux agriculteurs et aux agricultrices de la province ainsi qu'à leur relève. François Legault a pris la parole alors qu'il participait à une rencontre avec l'Union des producteurs agricole (UPA) en Montérégie.

Le chef de la CAQ a d'abord rappelé à quel point l'autonomie alimentaire est importante affirmant qu'avec ce que les gens ont vécu avec la pandémie de la COVID-19 depuis deux ans, et maintenant avec l'inflation, «ils ont réalisé l'importance de ceux qui nous nourrissent.»

«En mars 2020, l’une de mes plus grandes inquiétudes, c’était de manquer de nourriture parce que nous avons fermé les frontières et environ la moitié de ce qu’on mange vient de l’extérieur. L’autonomie alimentaire ce n’est pas juste une phobie, c’est quelque chose sur laquelle nous avons travaillé et sur laquelle nous devons travailler. Je ne voudrais plus dans ma vie avoir ce stress-là de savoir si nous allons avoir de la nourriture pour tout le monde» a affirmé M. Legault.

«C’est aussi une question de fierté. Les Québécois ont réalisé que quand ça va mal, il faut se serrer les coudes. Les gens ont vu l’importance d’acheter localement, pas juste au Québec, mais aussi dans leur région», a précisé M. Legault.

La CAQ annonce ainsi un investissement de 50 millions de dollars pour aider les producteurs agricoles à améliorer leurs pratiques agroenvironnementales.

Selon des chiffres avancés par le chef caquiste, il y a eu 460 nouvelles exploitations agricoles au Québec depuis 4 ans, dont une explosion au sein de la production biologique. La CAQ veut d'ailleurs travailler, advenant sa réélection, à hausser le nombre de productions en serre au Québec.

La relève

La CAQ veut également soutenir la relève en promettant d'injecter 50M$ supplémentaires dans le fonds d'investissement pour la relève.

«Les jeunes de la relève nous disent que ça coûte cher une terre. Ça coûte plus d'un million de dollars. Quelqu'un devrait dire ça à un certain chef», a affirmé François Legault, décochant ainsi une flèche à Québec solidaire qui souhaite imposer les grandes fortunes du Québec ainsi que les grandes successions.

La CAQ s'engage aussi à changer la façon dont les cotisations sont versées à l'UPA.

«Avec la pandémie, je n'ai pas tout fait ce que je voulais faire. Une chose dont j'ai de la misère en tant qu'ex-entrepreneur, c'est la bureaucratie et les délais. Il va falloir en faire plus dans les quatre prochaines années, tout en respectant les normes. Mais j'aime mieux vous voir dans les champs que dans les bureaux à faire de la paperasse. Il y a encore beaucoup de travail à faire», conclut François Legault.

Autonomie alimentaire

En début de semaine, le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) a proposé un financement de 175 millions de dollars supplémentaires afin d’encourager l’autonomie alimentaire du Québec. M. Legault argumente que cet investissement permettrait d’accroître l’industrie alimentaire sur le plan économique et ainsi offrir un meilleur accès à des «produits frais et de bonne qualité» aux Québécois.

Le montant de 175 millions de dollars s’ajouterait au financement de 2,5 milliards de dollars que le gouvernement réserve pour l’agriculture du secteur privé. Cet ajout se déclinerait à quatre niveaux, a expliqué M. Legault.

Réaction du milieu

En août dernier, la directrice générale de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ), Aisha Issa, affirmait qu'une autonomie alimentaire du Québec devrait inclure un investissement dans la relève agricole.

Un meilleur rendement de la terre nécessiterait une automatisation et une robotisation. La DG soutient qu’une transition vers ces nouvelles technologies serait facilitée par un meilleur accès à de la formation continue.

