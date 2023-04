Le gouvernement du Québec veut sensibiliser environ 65 000 entreprises de la province à l'importance de prendre le virage numérique et souhaite rapidement aider près de 7000 d'entre elles à faire le grand saut. Pour ce faire, il accorde des aides financières totalisant 37 millions de dollars à 14 projets via son Offensive de transformation numérique (OTN).

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce lundi.

Les quatorze projets représentent des investissements de plus de 109 millions de dollars et touchent à différents secteurs comme le commerce de détail, l'industrie manufacturière, l'agroalimentaire, le tourisme, les sciences de la vie et la culture.

«La transformation numérique de nos entreprises est essentielle pour assurer leur croissance et augmenter notre productivité. La numérisation s'avère nécessaire pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, d'où l'importance de ce déploiement. Avec nos nouveaux partenaires, on vient couvrir de nouveaux secteurs, et le dernier budget nous octroie les sommes nécessaires pour continuer dans cette voie», a affirmé M. Fitzgibbon.

Québec prévoit par ailleurs investir 50 millions de dollars supplémentaires d'ici 2025 dans la poursuite de l'Offensive de transformation numérique (OTN), une somme confirmée dans le budget 2023-2024. Les investissements gouvernementaux atteindront ainsi 240 millions de dollars d'ici 2025.

Le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) fait partie des organisations soutenues via une aide financière de 900 000 dollars pour étendre l'initiative Envoi Montréal à l'ensemble du Québec. Ce projet mise, entre autres, sur la réduction des frais de colis pour les détaillants, la réduction des gaz à effet de serre (GES) lorsque c'est possible et la priorisation de la livraison locale. Le CQCD estime que son projet sensibilisera 8 750 entreprises en plus d'en accompagner directement 3 500.

«À ce jour, 3 200 commerçants montréalais sont inscrits sur la plateforme Envoi, ce qui a permis la livraison de 343 000 colis seulement pour l'an dernier, dont 20 000 sans production de GES. Le Conseil québécois du commerce de détail est fier de pouvoir étendre cette opportunité à tous les détaillants du Québec grâce à ce financement du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. De plus, ce projet s'inscrit dans le virage numérique actuel», a affirmé Damien Silès, directeur général du Conseil québécois du commerce de détail.

Voici la liste des aides financières attribuées aux organisations pour la réalisation de leurs projets :

près de 2,17 millions de dollars à l’Association pour le développement de la recherche et de l’innovation du Québec (ADRIQ) pour l’initiative Trans Num;

4 millions de dollars au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) pour la poursuite du projet Soutien des entreprises collectives dans leur virage numérique;

2 millions de dollars supplémentaires à la Société des fêtes et festivals du Québec (Événements Attractions Québec) pour le programme Soutien au virage numérique des activités, attractions et événements touristiques québécois;

5 millions de dollars au Réseau SDG Innovation de l’École de technologie supérieure (ÉTS) pour assurer la continuité du Programme de transfert de technologie et de connaissances vers l’industrie du réseau interuniversitaire québécois pour l’innovation intelligente, numérique et durable;

10 millions de dollars à PROMPT pour son initiative Productivité Performance;

près de 3,54 millions de dollars à Securité Recherche et Innovation, In‑Sec-M pour le Service de sensibilisation et d’accompagnement des PME québécoises à la cybersécurité et à la protection des renseignements personnels;

498 600 $ au Centre d’intégration et d’expertise en technologies d’expérience client (CIETECH) pour le projet de transformation numérique des librairies du Québec;

près de 4,9 millions de dollars supplémentaires à Groupe MISA pour le projet Vortex : prendre une position concurrentielle sur le marché minier

900 000 $ au Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) pour le projet Envoi Québec – Favoriser l’achat local;

1 million de dollars à Inno-centre pour le projet Plan d’affaires – Entreprises en phase de commercialisation;

253 980 $ à Montréal InVivo pour le secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé;

1 million de dollars au Regroupement des entreprises en automatisation industrielle (REAI) pour son programme d’accompagnement dans l’élaboration d’un cahier de projet d’automatisation;

1 million de dollars à Sollio Groupe coopératif pour le projet Sensibiliser et encadrer le virage numérique à la ferme;

678 000 $ à Sporobole pour le projet Virage numérique culturel québécois.

D'autres enjeux sur la table

Lors de son passage à Montréal, M. Fitzgibbon est revenu sur la désignation de la personne, qui prendra le relais de Sophie Brochu à la direction d'Hydro-Québec. Le ministre n'exclut pas de nommer une personne par intérim à la tête de la société d'État.

«Le conseil d'administration est responsabilisé à faire des recommandations de candidatures. [...] On s'attend à avoir une annonce quelque part en avril ou en mai», a-t-il affirmé en entrevue.

Aussi, les enjeux de l'intelligence artificielle étaient également au coeur des discussions. Sous la pression des partis d'opposition, M. Fitzgibbon assure qu'il faudra revoir le «cadre éthique» sur l'utilisation de l'intelligence artificielle.

«Je suis très ouvert à la discussion. [...] La forme que ça va prendre, commission ou autre, je n'y ai pas encore pensé. Il est clair que c'est un enjeu qu'il faut se préoccuper, surtout à Montréal», a-t-il ajouté.

Avec les informations de Simon Bourassa pour Noovo Info