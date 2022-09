La Coalition avenir Québec (CAQ) s'engage à financer à hauteur de 40 millions $ une vingtaine de chaires de recherche en études québécoises, si elle est réélue.

Accompagné de sa candidate dans Marie-Victorin, Shirley Dorismond et de Simon Jolin-Barrette, candidat dans Borduas et ministre de la Justice et de la Langue française, le chef caquiste François Legault en a fait l'annonce lundi dans une bibliothèque de Longueuil.

«Il est grand temps d’encourager nos plus grands esprits à nous aider à mieux nous comprendre, pour qu’on puisse continuer d’avancer en tant que nation. Notre trajectoire, notre histoire, notre culture, notre territoire et notre langue sont uniques au monde. Il faut les étudier, les comprendre», a-t-il dit.

L'attribution du financement serait confiée au Scientifique en chef et au Fonds de recherche du Québec, mais le chef caquiste François Legault a dit souhaiter qu'un comité indépendant soit formé avec l'assentiment de l'opposition.

Le Scientifique en chef pourrait suggérer des noms pour constituer le comité, a précisé M. Legault.

«Tout ce qui permet d'étudier le Québec va être accepté» a-t-il assuré, en évoquant même le thème de la souveraineté, tout en précisant qu'à son avis «ce n'est pas une priorité» des Québécois.

Ces 20 nouvelles chaires permettraient ainsi de soutenir la recherche sur la «réalité et les ambitions québécoises», soit à travers la langue, la culture, l'histoire, la géographie, la politique, le développement économique et social.

La CAQ estime qu'il y a un déclin des études québécoises depuis les années 1990 et veut y remédier.

DOSSIER | Élections Québec 2022

«Est-ce que c'est parce qu'on a fait d'autres chaires d'études? Est-ce que les universités ont de la difficulté à arriver?» s'est demandé M. Legault, sans toutefois apporter de réponse.

À compter de 2023, chaque chaire obtiendrait un maximum de 1,5 million $ sur trois ans, avec possibilité de renouvellement.