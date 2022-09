Le chef de la Coalition avenir Québec François Legault a promis jeudi des soins spécialisés de qualité pour les «Québécois en région» alors qu'il était de passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Pour ce faire, il promet la construction d'héliports dans sept régions du Québec, soit au Bas-Saint-Laurent, dans la Basse-Côte-Nord, en Mauricie, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans Lanaudière, dans les Laurentides et en Outaouais.

Si la #CAQ est réélue, on va mettre en place un service de transport médical par hélicoptère. Ça va permettre de soigner plus rapidement les cas urgents. Les Québécois en région méritent des soins spécialisés de qualité.



Les détails 👉https://t.co/6fPMBP8dgu pic.twitter.com/yqTiucRRw3 — François Legault (@francoislegault) September 8, 2022

La CAQ estime que le transport médical par hélicoptère est nécessaire.

«Quand il y a des soins urgents à donner, il faut parfois amener les gens vers les grands centres. Le temps est compté», affirme M. Legault.

La CAQ estime à 140M$ le coût d'implantation de la mesure.

Les frais de fonctionnement, à terme, lorsque tous les héliports seront construits sont pour leur part évalués à environ 40M$ par année.

Le Québec compte actuellement sur trois avions ambulances pour soutenir les soins dans les régions très éloignées comme la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, la Haute-Côte-Nord, l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord du Québec.

À lire également : Québec veut «transformer en profondeur» les services préhospitaliers d'urgence

Christian Dubé, actuel ministre de la Santé et candidat dans La Prairie était présent à la conférence de presse pour renchérir sur l'annonce des héliports.

«Par exemple, pour faire la distance de Roberval vers l’Institut de cardiologie de Québec, l’ambulance qui prenait deux heures trente minutes y aller et deux heures trente minutes pour revenir, va rester dans sa région. Il y a donc deux avantages, on donne le service beaucoup plus rapidement et les ambulances vont rester dans les régions à desservir», a-t-il affirmé.

Christian Dubé a ajouté que la question du pré hospitalier était importante pour la CAQ.

«On veut aussi augmenter le nombre de paramédics et créer un ordre professionnel et décloisonner les actes. On souhaite aussi une meilleure coordination des centres d’appels pour notamment la grande région de Montréal» précise-t-il.

«L’annonce concernant les hélicoptères pour nous ça permet d’aider les régions de façon importante pour donner encore une fois un meilleur service aux régions», conclut M. Dubé.