Le retour en classe approche à grands pas et soulève du coup bien des inquiétudes autant chez le personnel de l’éducation que chez les parents, notamment sur la présence — en nombre suffisant — des enseignants et du personnel, sur l’aide aux élèves vulnérables, sur le fonctionnement des classes en lien avec la COVID-19 et même sur la disponibilité du transport scolaire.

En réaction, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, s’est voulu rassurant en parlant d’une «rentrée scolaire bien préparée» dans un communiqué transmis aux médias jeudi.

«Plus que jamais en ce début d'année scolaire, le personnel scolaire est prêt pour accueillir ses élèves, jeunes et adultes : tout a été mis en œuvre au cours des derniers mois afin de les soutenir dans leur mission éducative. Notre gouvernement a à cœur l'éducation de tous les jeunes, leur bien-être de même que leur sécurité et celle du personnel. Je le réitère : accroître la réussite éducative des élèves, freiner la pénurie de main-d'œuvre et nous assurer de la qualité de l'air dans les écoles sont tous des dossiers prioritaires auxquels nous nous affairons quotidiennement. Le réseau a su relever les défis de la pandémie et je suis convaincu que ce retour en classe bien préparé sera accueillant et sécuritaire», de dire le ministre Jean-François Roberge.

M. Roberge est en effet convaincu que «tous les efforts collectifs qui ont été déployés pour la rentrée permettront d'en assurer le succès.»

Du personnel et de l'aide aux élèves

Selon le ministre de l'Éducation, les campagnes de recrutement et les importants investissements ont permis d'attirer le personnel nécessaire dans chaque école et d'apporter un soutien supplémentaire aux élèves vulnérables, à la fois sur le plan pédagogique et sur celui de la santé mentale.

Selon les données du ministère de l’Éducation, depuis juin dernier, plus de 6000 candidatures ont été reçues dans le cadre de la vaste campagne de recrutement Répondez présent. Celle-ci s'ajoute au travail réalisé par les centres de services scolaires (CSS) pour recruter du personnel.

Le ministre de l’Éducation rappelle qu’un investissement de plus de 73M$ est sur la table dans le cadre du programme national de tutorat afin d’offrir du soutien pédagogique aux élèves.

Le programme national de tutorat est venu en aide à plus de 169 000 élèves des différentes écoles du Québec en 2021-2022 selon les chiffres fournis par M. Roberge.

Il souligne du coup qu’il existe d’autres mesures pour aider les jeunes en difficulté, dont un partenariat avec Alloprof, le recrutement continu de professionnels, l'ajout de centaines de classes spéciales et le déploiement des maternelles 4 ans.

Miser sur la santé mentale

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, promet également qu’une attention particulière sera portée au bien-être et à la santé mentale des jeunes.

La Stratégie d'entraide éducative et de bien-être à l'école est assortie d'un investissement de 110 millions de dollars pour venir en aide aux jeunes, dont 19 millions sont consacrés à leur santé mentale et à leur bien-être.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a aussi présenté un plan d'action en matière de santé mentale, qui prévoit plus de 1 milliard de dollars d'ici 2026, dont 100 millions consacrés aux jeunes et à leur famille.

Et la COVID-19?

En ce qui concerne la COVID-19, la rentrée scolaire 2022-2023 se fera sans masque (au choix des familles). Le ministre de l’Éducation affirme que l’année scolaire se déroulera dans des «locaux plus sécuritaires» puisque les centres de services scolaire ont exécuté une série de travaux dans le but d'assurer une bonne qualité de l'air dans l'ensemble des écoles du Québec.

Quatorze millions d'autotests seront également distribués aux familles par l'intermédiaire du réseau scolaire afin de prévenir les éclosions.

Transport scolaire

Concernant le transport scolaire, des négociations ont toujours lieu. Le gouvernement a nommé un négociateur en chef au dossier, soit Me Claude Sauvageau.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge rappelle que Québec a posé plusieurs gestes pour favoriser l’attraction et la rétention des chauffeurs d’autobus, dont un investissement annuel de 30M$ pour des primes.

