La Coalition Avenir Québec (CAQ) créera l’agence Santé Québec si elle est reconduite au pouvoir au terme de l’élection provinciale du 3 octobre 2022, a révélé le ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Christian Dubé.

Le ministre Dubé a reconnu les «défaillances» du système québécois de la santé exacerbées par la pandémie et cette agence fera office d’outil pour réussir la mise en œuvre du Plan santé présenté au printemps dernier.

Cette nouvelle agence, «décentralisée» et distanciée de la bureaucratie, aurait le mandat de coordonner les opérations du système de santé alors que le MSSS se concentrera sur son rôle de planification, d’orientation, de mesure de la performance et du budget du réseau.

Le ministre Dubé a tenu à souligner que l’objectif derrière la création de Santé Québec n’est pas de soulager son ministère d’une certaine imputabilité, mais a montré l’organigramme de gestion du département pour justifier le changement désiré. «Ça n’a pas de bon sens», a-t-il commenté.

En mars 2022, le gouvernement du Québec a jeté les bases de son Plan santé, qui se veut une réforme du réseau de la santé — un plan comptant une cinquantaine de points pour un réseau «plus humain et plus performant».

Selon le ministre Dubé, le réseau actuel est «bureaucratique, lourd et dépassé sur le plan technologique.» Avec son nouveau plan, le gouvernement veut offrir une meilleure «expérience patient».

«Notre objectif est de rapprocher les décisions des employés et des patients, comme nous l’avons présenté dans le Plan santé. Ce n’est pas seulement aux travailleurs de la santé et aux Québécois de s'adapter aux nouvelles réalités que nous vivons. Le réseau aussi doit se rapprocher et écouter la réalité des travailleurs de la santé et des patients. On veut moins de décisions dans les tours à bureaux et plus de décisions sur le terrain», a dit le ministre Dubé.

La CAQ fait cette promesse en mode électoral, à l’approche du déclenchement de sa campagne en vue du scrutin du 3 octobre 2022, et au bout de plus de deux ans de pandémie dans le cadre de laquelle le système québécois de la santé a été mis à rude épreuve.

En début de semaine, le premier ministre Legault a partagé le tout premier engagement électoral «officiel» de son parti, celui d’un un investissement de 1,8 milliard $ pour les logements sociaux si son gouvernement était reconduit au pouvoir. Cette somme se traduit par la construction de 11 700 logements sociaux et abordables pendant un mandat.