Les sondages continuent d'indiquer que la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault remportera les élections le 3 octobre prochain et demeurera majoritaire. Des questions demeurent: quelle sera l'ampleur de leur victoire et quels partis auront des sièges à l'Assemblée nationale?

Ce texte est une traduction de CTV News Montreal.

Bien que les projections indiquent une nette domination pour la CAQ, ces dernières montrent des signes de changement dans certaines circonscriptions.



Il y a une semaine, le site d'analyse de sondages Quebec125.com donnait au Parti conservateur du Québec (PCQ) une chance de remporter les deux sièges de Beauce et la circonscription de Chauveau du chef Éric Duhaime, mais la campagne de Christian Gauthier dans Lotbinière-Frontenac a ramené les conservateurs (projection de 37% des voix) à deux doigts de la candidate de la CAQ Isabelle Lecours (projection de 40% des voix), qui a gagné avec 53,7 % des voix en 2018.

Les sondages montrent une hausse de 2% des intentions de vote pour le PCQ.

DOSSIER | Élections Québec 2022

La CAQ est toujours en tête avec une grande marge, mais elle est passée d'une projection de 82 à 106 sièges à une projection de 78 à 105 sièges. Le parti devrait obtenir 40% des voix (au lieu de 42) et ne devrait pas perdre un seul siège qu'il détient actuellement.

Les libéraux (PLQ) veulent changer la donne et la cheffe Dominique Anglade a déclaré lundi qu'elle visait trois sièges que la CAQ a pris au PLQ en 2018: Sainte-Rose, Soulanges et Huntingdon. Les sondages donnent la CAQ victorieuse dans Huntington (40% des voix pour la CAQ contre 25 pour le PLQ), dans Soulanges (avec 45 contre 26 voix) et la CAQ maintiendrait son siège dans Sainte-Rose (40 contre 25 voix).

En date de dimanche, les libéraux sont en hausse dans les projections de sièges, passant de 10 à 24 sièges. La semaine dernière, les estimations étaient de 12 à 27, avec 18% des intentions de vote (en hausse d'un point de pourcentage).

Québec solidaire là où le parti politique était il y a une semaine, entre 5 et 13 sièges (la semaine dernière: entre 5 et 14) avec 15% des intentions de vote (le même qu'il y a une semaine).

Les chiffres du 4 octobre reflètent ceux du 24 septembre pour le Parti québécois avec 9% du vote populaire et entre un et six sièges.