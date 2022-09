Un Québec souverain serait viable, mais serait confronté à de «gros défis financiers».

C'est ce qu'a déclaré le chef caquiste François Legault en conférence de presse à Gaspé, mardi.

À l'instar des premiers ministres libéraux Jean Charest et Philippe Couillard avant lui, M. Legault a reconnu qu'un Québec souverain serait «viable», notamment en raison de son niveau de richesse, selon ses mots.

Cependant, il a rappelé que Québec reçoit des milliards de dollars du fédéral en péréquation.

«Notre niveau de richesse est encore élevé si on se compare aux autres pays dans le monde», a-t-il soutenu.



Il a répété comme il le fait régulièrement que les citoyens ne sont pas intéressés à relancer ce débat.

«C'est une question de priorité, a-t-il toutefois ajouté. Je pense que ce n'est vraiment pas une préoccupation des Québécois.»

Chasse, pêche... et main tendue aux oppositions

François Legault désire investir 26 millions de dollars dans le domaine de la chasse et la pêche s’il est reconduit au pouvoir le 3 octobre prochain.

Cette promesse se décline en trois mesures. D’une part, on désire réduire de 50 % les permis de chasse et pêche pour les personnes de 65 ans et plus.

On veut aussi aider les MRC et les Zone d’exploitation contrôlées (ZEC) qui veulent améliorer leurs installations et finalement faire la promotion des différents sites de chasse et pêche à l’aide de la création d'une page web.

Lors de la période de questions subséquente à l’annonce sur la chasse et la pêche, M. Legault s’est dit ouvert à travailler avec la future opposition s’il remporte l’élection lundi prochain, notamment sur la question de l’environnement. «Si quelqu’un a de bonnes idées en ce qui concerne la réduction des GES, je suis ouvert à en discuter et à prendre des suggestions», a mentionné le chef caquiste.

Les partis d'opposition lui ont déjà reproché d'être arrogant dans son premier mandat. Mais, selon lui, les Québécois ne le trouvent pas arrogant.

Il a dit qu'il est à l'écoute et que la pandémie l'a rendu humble.

Selon un nouveau sondage Léger/Journal de Montréal, la CAQ demeure en tête dans les intentions de vote au Québec.