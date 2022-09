La Coalition avenir Québec (CAQ) CAQ a proposé mardi de mettre sur pied une plateforme similaire à Clic Santé, mais en éducation.

Clic École supplanterait tous les autres portails actuels. Ce serait un portail qui permettrait aux parents d'accéder plus facilement à des renseignements scolaires.

DOSSIER | Élections Québec 2022

Le chef caquiste François Legault en a fait l'annonce mardi matin à Orford, en Estrie.

«J'entends souvent que l'information n'est pas disponible, a plaidé M. Legault. Bref, c'est compliqué pour les parents souvent.»

Ce nouveau portail coûterait 4 millions $ à mettre en place.

De l'argent pour les infrastructures sportives

La CAQ compte investir 1,5 milliard $ sur 10 ans, à compter de 2023, en infrastructures sportives si elle est réélue.

Accompagné de François Jacques, candidat dans Mégantic et d’Isabelle Charest, candidate dans Brome-Missisquoi et ministre déléguée à l’Éducation, le premier ministre sortant en a fait l'annonce mardi après-midi à Lac-Mégantic, sur un terrain de football où pratiquaient les joueurs de l'équipe locale, les Béliers.

«Le sport, c’est important pour la santé physique et pour la santé mentale. Avec ce programme, on va augmenter l’accès au sport des jeunes et des moins jeunes dans toutes les régions du Québec», a dit M. Legault.

L'enveloppe servirait à financer la rénovation et la construction d'arénas, de terrains de soccer extérieurs ou intérieurs, des piscines, gymnases, jeux d'eau, terrains de basketball, de tennis, centres de curling, et autres infrastructures récréatives etc.

Le gouvernement financerait les projets à hauteur de 66%, jusqu'à concurrence de 10 millions $, le reste étant assumé par les municipalités.

Les villes et municipalités, les établissements d’enseignements et les OSBL pourront bénéficier de ce nouveau programme, si la CAQ est élue en octobre prochain.