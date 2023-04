Le Québécois Édouard Julien, rappelé mardi par les Twins du Minnesota, a été blanchi et a récolté un but sur balle à son premier match dans le baseball majeur, mercredi, qui s'est conclu par une victoire de 3-1 aux dépens des White Sox de Chicago.

Julien, de Québec, a été rappelé des Saints de St. Paul, club-école AAA des Twins, afin de pallier la perte de Joey Gallo. Le Twins ont confirmé en début de journée que Julien allait commencer la rencontre au deuxième but et frapper au huitième rang du rôle offensif.

À lire également:

À sa première présence face au partant Lucas Giolito, en fin de troisième manche, Julien a été retiré sur un roulant au premier but.

Une manche plus tard, il s'est présenté au bâton avec des coureurs aux premier et troisième coussins, après que Giolito a atteint l'arrêt-court des Twins Kyle Farmer d'une rapide à 92 milles à l'heure en plein visage. Farmer a pu quitter la rencontre par ses propres moyens. Les Twins ont indiqué que Farmer souffrait d'une blessure à la mâchoire, sans donner plus de détails.

Encore secoué, Giolito a pris un retard de 3-0 sur Julien, qui a obtenu le feu vert pour s'élancer sur le quatrième lancer, sans succès. Il a ensuite soutiré un but sur balles pour remplir les coussins. Les Twins en ont profité pour prendre les devants 1-0.

Julien est revenu au bâton en fin de sixième avec deux retraits et un frappeur au premier. Le Québécois s'est cependant commis dans un optionnel à l'arrêt-court.

La victoire est allée au dossier de Sonny Gray (2-0), tandis que Giolito (0-1) a inscrit le revers à sa fiche. Jhoan Duran a récolté son troisième sauvetage de la saison. Taylor a terminé la rencontre avec deux points produits.

Espoir de premier plan

L'un des plus beaux espoirs des Twins, et 96e espoir de tout le baseball majeur, selon MLB Pipeline, Julien connaissait un excellent début de saison au niveau AAA, comme en font foi ses moyennes offensives de ,290/,421/,548. Celui qui a participé à la Classique mondiale de baseball pour le Canada a frappé deux circuits et produit quatre points en plus d'en marquer neuf en autant de rencontres.

Julien a connu une superbe saison au niveau AA en 2022 avec Wichita, avec des moyennes offensives de ,300/,441/,490, 17 circuits, 67 points produits et 77 points comptés. Il a mené la Ligue du Texas pour la moyenne de présence (,441) et les buts sur balles (98), en plus de terminer au troisième rang pour la moyenne présence/puissance (,931).

Les Twins l'ont ensuite promu à la Ligue d'automne de l'Arizona (AFL), où seuls les meilleurs espoirs des Majeures évoluent. Il ne les a pas déçus.

Le Québécois a maintenu une moyenne au bâton de ,400 en plus de dominer la ligue pour la moyenne présence/puissance, à 1,249. Sa moyenne de présence de ,563 a été la troisième plus élevée de l'histoire de l'AFL et il a terminé deuxième au scrutin du joueur par excellence du circuit automnal.

«Il n'a pas seulement été bon, il a dominé les meilleurs espoirs de l'industrie», a déclaré l'ex-lanceur des Majeures Éric Gagné en entrevue avec La Presse Canadienne.

«On n'en voit pas beaucoup des frappeurs comme lui. À chaque niveau, il s'est rapidement adapté pour devenir l'un des meilleurs frappeurs, a ajouté celui qui agit maintenant comme entraîneur personnel chez lui, en Arizona. J'ai bien confiance qu'il pourra aussi le faire dans la MLB.»

Le joueur de deuxième but qui aura 24 ans le 30 avril a été repêché au 18e tour, 539e au total, par les Twins en 2019. MLB.com et Baseball America le classent comme le quatrième meilleur espoir des Twins. Baseball America dit de lui qu'il est le meilleur espoir du club en ce qui a trait à la discipline au bâton et sa gestion de la zone des prises.